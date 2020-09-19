民建聯擁兩行會成員　李慧琼：政府施政閉門造車、不夠「貼地」

民建聯早前向特首林鄭月娥提出，政府制定政策時，應最少諮詢行政會議三次意見。民建聯主席李慧琼認為，政府部分措施不夠貼地，例如早前在抗疫措施上，實施全日禁堂食引來市民猛烈批評，希望政府施政不要「閉門造車」，要夠「貼地」及提升效率。 民建聯現時有兩名行會成員，李慧琼接受《Now新聞》專訪時被問到，提出上述建議是否等於與政府劃清界線？她強調，該黨見到政府在制定政策時，無法有效吸納民意，而一眾行會成員往往在政策後期才被諮詢，所以才提出一些實質方法供大家討論和研究，認為這是負責任的做法，但卻並非劃清界線。

民主派現時正就去留問題有所爭議，李慧琼認為，民主黨及公民黨等議員將去留的決定交由民調負責，「有些不切實際及不太合適」。

對於全國人大常委會決定現屆立法會延任不少於一年，民主派現時正就去留問題有所爭議，李慧琼認為，民主黨及公民黨等議員將去留的決定交由民調負責，「有些不切實際及不太合適」。她指出，民主派如有服務市民的初心，就應該用好議會平台去做事，並要對選民負責任，「民調受很多因素影響，你點問問題，如何揀選受訪者樣本等都會有影響。」

如條件成熟 修改議事規則「為何不可？」

立法會下月復會，被問到未來一年，建制派會否乘勢修改議事規則？李慧琼說，過去一年立法會在運作上出現了很多實質問題，需要正視及處理，她形容改議事規則就像改政府法例，「若未來一年的條件成熟，為何不可？」

至於一些調查去年反修例風波的議員議案，應否繼續審議？李慧琼認為，該批議案是在去年已經提出，但強調現時首要任務是要處理防疫事宜，社會才能回復正常運作。