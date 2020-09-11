施政報告︳倡重大政策應諮詢行會3次　李慧琼：望政府政策更貼地

特首林鄭月娥新一份《施政報告》將於下月14日出爐，多個建制派政黨近日分別與行政長官會面並提交多項意見。民建聯提出31項重點建議，例如重大政策出台前需諮詢行會不少於3次等。 民建聯主席、立法會議員李慧琼今日（11日）接受電台節目訪問時解釋，不少行會成員及政黨向政府抱怨政策出台前數日才被諮詢，認為難以提出意見，因此建議重大政策出台前，應諮詢行政會議成員意見至3次，從而擴大行會成員參與。李慧琼指，希望行會能夠做到重要智囊的角色，令行會成員能夠反映不同界別的聲音，以及發揮政黨在社區聽到民意的優勢。李慧琼又稱希望特首帶頭改善施政，令政策更加貼地，又希望政府汲取教訓，思考如何收集民意。被問到民建聯是否基於選舉原因，要與政府劃清界線，李慧琼回應指從來主張政策應更貼地、施政要更有效率，又說當市民想起民建聯時，相信不會認為他們是「反對黨」。

民建聯主席李慧琼稱，希望特首帶頭改善施政，令政策更加貼地，又希望政府汲取教訓，思考如何收集民意。（資料圖片／李澤彤攝）

倡全民派錢最少$5,000

民建聯另一建議為政府再次全民派發不少於5,000元，李慧琼解釋指現時社會處於艱難時候，認為政府需要推動全面復甦。她指政府早前派發1萬元時已經設立系統，再次全民派錢比批發消費券等措施快捷，認為是更簡單的做法。

立法會議員田北辰出席同一節目時表示，建議再次全民派錢一萬元及開徵與資產相關的新稅種，如引入資產增值稅或奢侈品稅等。田北辰認為香港稅種單元化，依賴賣地收入，稱「長遠邊度掂」，認為特首未來一年要凝聚社會共識，研究稅制改革，引進新稅種。田北辰指新冠肺炎打擊香港經濟，老人福利需要亦隨著人口老化增加，亦不看好日後自由行的消費意欲會恢復到社會運動前的水平，認為現時是討論引進新稅種的時機。