康城Malibu玻璃窗崩花　有住戶十多塊窗出事需更換　逾200户聯署

會德豐日出康城新盤Malibu近月入伙，有住户發現大量單位窗户有玻璃崩花情況，並集合逾200户受影響住户實名聯署，要求發展商正視問題。《香港01》記者視察了三戶Malibu的單位，每戶都有多塊玻璃需更換，當中有單位要更換13塊玻璃，單位內更有呈圓形的崩花 受影響住户之一的吳小姐，與未婚夫一心購入單位準備結婚，迎接人生新一頁。不料收樓後發現玻璃崩花，共有八塊玻璃需要更換。她批評收樓至今兩個月，會德豐仍未開始換玻璃，斥其為「拖字訣」。會德豐表示會安排更換，並提供不少於十年的保養期。

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玻璃崩花、牆壁龜裂 200戶業主實名聯署

會德豐日出康城新盤Malibu近月開始交樓，有住户發現窗户有崩花情況。截至9月24日，有逾200户業主實名聯署作出投訴，要求會德豐正視事件。

記者曾到訪三個單位，每個單位都有玻璃窗有更換，其中最嚴重的單位房間的窗户有呈圓形的崩花，要換13塊玻璃，而部份單位內的牆壁有龜裂，亦有油漆不平均的情況。有一個單位的玻璃窗貼有氣泡的標示，經發展商上門視察後，發現有三塊玻璃要更換。

吳小姐稱對收樓情況感失望。（梁鵬威攝）

「辛苦上車小天地搞成咁，好失望」

聯署發起人、受影響住户之一的吳小姐，單位內的窗框有凹陷情況，而經發展商派人上門視察後，指其單位有8塊玻璃要更換；而交樓時未有清潔好單位，而驗樓師亦指單位情況不理想。

她稱，收樓至今近兩個月，發展商對於更換玻璃未有確實時間表，形容對方採取「拖字訣」。她又稱，收樓日子已由5月延至8月，已打亂她的結婚計劃，而發展商又稱更換玻璃後要一個月不能開窗，甚至要預留位置供換窗，難以訂購傢俬，「一開始好期待好期待間屋，辛辛苦苦上到車有自己嘅小天地，搞成咁好失望。」

他們聯署要求會德豐於9月底前公開第一批可以更換玻璃的單位，並於10月上旬前陸續公布餘下單位的玻璃更換時間。此外，他們要求給於更換玻璃完成後，再次檢查確定玻璃乎合交收標準。他們要求加快整體更換玻璃速度，並延長整個屋苑保養期至兩年等。

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會德豐將更換 提供不少於十年保養期

會德豐回覆稱，發展項目內的幕牆玻璃，以美國國家標準ASTM 1036平板玻璃標準規範有關外觀之要求為收貨標準。對於未符合ASTM 1036的玻璃，公司承諾會作出跟進。另牽涉單位的數量仍在統計之中。他們可安排於業主入伙後進行更換幕牆玻璃，對業主入伙的計劃，並不會構成影響。如業主擔心對室內裝置會影響更換玻璃的安排或有任何查詢，可聯絡交樓服務中心。

發言人稱，首批幕牆玻璃更換工程，將於9月底開始進行，並會同步通知個別業主有關更換幕牆玻璃的次序及預計時間。另外，除單位有為期一年的項目跟進期外，本公司對玻璃幕牆的防水和結構，包括幕牆玻璃，除人為破壞或正常損耗的原因外，會提供不少於十年的保養期。