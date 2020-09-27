早產小秋彥被診斷為腎衰竭　隔數日終排尿　父母形容：奇蹟的開始

因心臟衰竭需緊急剖腹出生的早產嬰小秋彥，目前於瑪麗醫院留醫，她的多個重要器官均有衰竭，早前亦被醫生診斷為腎衰竭。 秋彥的家人於社交網站分享稱，秋彥於昨日（26日）滿月，她亦於昨日送父母一份大禮，終能排出3毫升尿液，雖遠未達每日的100毫升的目標，但家人形容已是「奇蹟的開始」，期望秋彥身體可持續改善，減少其所受的痛苦。

早產嬰小秋彥昨日滿月，家人今日（27日）於社交網站專頁「未得歸家的小秋彥」分享稱，秋彥於滿月日送了一份「大禮」，就是能排出約3毫升尿液。

小秋彥僅29周便緊急剖腹出生，患有心贓衰竭、身體多處器官也出現積水，全身插滿喉管的畫面令人痛心。早前醫生亦診斷秋彥患腎衰竭，若未能排便只會令腎功能進一步惡化，父母最新發布的帖文稱，秋彥終有「零的突破」，自行排尿，雖然醫生稱要每日排出100毫升才足以平衡秋彥的身體所需，但父母形容為「奇蹟的開始」，望秋彥身體的改善可以持續，其所受的痛苦亦可減少。

父母又剖白，一直不敢問醫護「今日尿仔點？」，因擔心聽到的答案是「無呀」，意味或需對愛女放手。家人亦分享與醫護的對話，有醫護透露秋彥出生時曾有喊過一聲，又指秋彥又無心跳急救到重拾心跳，已屬奇蹟，相信秋彥「排除萬難」欲成為父母的子女。