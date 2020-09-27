新來港人士一萬元津貼今起接受申請　銀行現交表人龍

關愛基金向低收入新來港人士發放一萬元津貼今日（27日）起接受申請，17間中國銀行分行今日開放，接收市民申請表格。記者今早到深水埗中銀分行觀察，開門前已有約30人左右在場輪候；銀行開門時，排前列的市民爭相進入銀行，一度發生輕微推撞，其後由職員調解並進入銀行。勞工及福利局局長羅致光，其後到銀行與職員了解工作情況，逗留大約30分鐘後離去，其間未有市民交流或回應記者提問。 有排隊市民表示，對政府關懷新來港人士感高興；亦有市民指，自己先前從未收取政府任何福利，今次是第一次，有助於幫補生活。

政府早前公佈，關愛基金將會向來港未滿7年的低收入新來港人士發放津貼。今日（27日）是津貼開始申請的第一天，記者到深水埗中國銀行分行視察，銀行開門前20分鐘已有大約10人輪候，開門前一刻人龍已增加到20至30人。申請市民大多對政府派錢感高興，指以往未能受惠其他政府福利，今次則是第一次獲發津貼。

銀行開門時，排前列的市民曾發生輕微推撞，有市民指被人不斷推前，其後在職員調停下解決，市民繼續排隊進入銀行遞交申請。

勞工及福利局局長羅致光，其後到分行視察首日申請情況，他到達分行後逗留大約30分鐘，未有與市民交流，並未有回應記者提問下離開。

申請人馮小姐對於派發一萬元予新來港人士表示「個心好歡喜」，她指，的確感受到政府關懷。馮小姐指，今日交表流程十分方便，她事前已預先於社工協助下填妥表格，「去到放入袋，寫電話就得」。馮小姐說，自己來港剛好未滿7年，而丈夫與兒子則分別來港3年和2年，全家均符合申請津貼資格，會將津貼用以補貼家庭開支。

今日到銀行交表的伍小姐說，對政府向新來港人士派發一萬元感到「好開心」。她指，先前全民派一萬元時未能受惠，而政府推出的其他措施亦未能受惠。伍小姐說，因疫情關係，今年沒有工作，一直依靠積蓄作生活費，因此對一萬元津貼十分心急，一早便到銀行排隊。伍小姐說，該筆津貼將主要用作交租，「冇租交冇得住」。

銀行開門時，排頭位市民發生輕微推撞，其後在職員調解下解決糾紛。（歐嘉樂攝）

市民黎先生指，自己收入剛好符合申請津貼的入息要求，過去「乜福利都冇」，「政府福利一分都冇攞過」。對於一直未能受惠政府的福利，他則表示都沒有辦法，「其實都冇乜嘢架啦，落到嚟勤力啲做嘢」。他表示，獲發一萬元津貼後，「手頭可以鬆少少」可略為改善生活。