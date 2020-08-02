關愛基金「N無津貼」　明起接受二人住戶申請　津貼金額九千元

政府在《2019年施政報告》提出透過關愛基金，於2020至2021年先後發放兩輪俗稱「N無津貼」的非公屋、非綜援的低收入住戶一次過生活津貼。 政府表示，關愛基金將於明日（3日）起，開始接受「N無津貼」二人住戶的申請，二人住戶的津貼金額為9,000元。不過，由於新型冠狀病毒病的最新發展，部分服務單位或會暫停對外開放或只提供有限度的非緊急服務，政府建議申請人以郵寄方式遞交申請。

關愛基金推出「非公屋、非綜援的低收入住戶一次過生活津貼」項目，向「N無人士」（即非公屋住戶和沒有領取綜援的低收入家庭）先後發放兩次生活津貼。（資料圖片／梁鵬威攝）

截止日期為11月30日

合資格的二人住戶，可於明日起郵寄或親身遞交申請表，部分服務單位亦設有投遞箱。所有住戶成員均為60歲或以上長者的住戶，或所有住戶成員均為24歲或以下青年的住戶或無家者，可分別到長者服務單位、青少年服務單位和接受無家者申請的服務單位遞交申請。

截止日期為11月30日，申請表及項目簡介可於基金網頁（www.communitycarefund.hk）下載。

將向以銀行轉帳或支票發放津貼

政府指出，秘書處及服務單位會審核每份申請，包括核實資格及查閱所遞交的證明文件，並會抽查部分申請進行家訪／入息審查。

在審批申請後，秘書處會向申請人發出申請結果通知信，並會向以銀行轉帳或抬頭支票方式發放津貼。

「非公屋、非綜援的低收入住戶一次過生活津貼」項目，將在明日開始接受二人住戶的申請。（資料圖片／梁鵬威攝）

二人入息上限22,000元

政府表示，受惠住戶須以月租（或更長租期）形式，租住私人樓宇、工業大廈、商業大廈或由非政府機構營辦的社會房屋；或租住民政事務總署轄下的「單身人士宿舍計劃」宿位或由非政府機構提供予更生人士的宿舍的宿位；或居住於臨時房屋、船艇或是無家者。

至於每月入息，須不超過指定限額，亦沒有領取綜援，並無在香港擁有任何物業。租住私人樓宇、工業大廈、商業大廈或社會房屋的住戶，其每月租金須不超過指定上限。二人住戶的入息及租金上限分別為22,000元及11,000元。

9月接受三人住戶申請

基金於7月2日推出項目，以紓緩低收入住戶的經濟壓力，秘書處由同日起接受一人住戶的申請。截至7月30日，約有6,000個住戶遞交申請，秘書處正處理有關申請。

基金將於9月1日，以及10月5日起至11月30日，分別接受三人住戶及所有住戶的申請。