關愛基金將向居港未滿7年人士發放一萬元 　下周日起可申請

扶貧委員會轄下關愛基金今日（21日）公布「低收入家庭的新來港定居成員一次過津貼」計劃詳情，關愛基金專責小組主席羅致光表示，計劃於下周日起（27日）至今年12月31日可申請，涉及逾21億元，預計20.3萬人受惠；羅致光指，申領者須符合條件如：年滿18歲、來港定居、於2021年3月31 日前來港定居未夠7年，持單程證、擁香港入境權、可無條件逗留、以受養人身份逗留等。 針對計劃，羅致光表示項目將外判予中國銀行作為推行代理銀行，協助推行計劃，而銀行會就每個成功申請項目收取150元費用，他又解釋直接選擇中銀而非招標，因其分行最多，若以招標處理，需時會較長。

關愛基金將向居港未滿7年人士發放一萬元，周日起可申請。(盧翊銘攝)

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料20.3萬人可領取 開支21.3億元

扶貧委員會轄下關愛基金專責小組主席羅致光表示，為幫助低收入家庭的新來港定居成員更容易融入香港生活，補漏拾遺，將透過關愛基金發放每人一萬元的一次過津貼， 預計涉及21.3億元，約20.3萬人受惠，合資格人士可於於9月27日周日起至今年12月31日分批作申請，相關項目將外判予中國銀行作推行代理人。

羅致光指，合資格申請「低收入家庭的新來港定居成員一次過津貼」的人士，須於2021年3月31日前年滿18歲； 而且於2021年3月31日前來港定居未滿7年；持有單程證或擁香港入境權或可在港無條件逗留；或以受養人身份在港逗留。

受惠對象必須來自低收入家庭，即他們的家庭已通過其中一項特定資助計劃的住戶經濟審查，包括綜合社會保障援助計劃、長者生活津貼、在職家庭津貼計劃、學生資助計劃及醫院管理局醫療費用減免機制，或是過去三個月的平均每月住戶入息不超過指定限額。

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分三階段申請 預計八周可處理及發放津貼

羅致光指，為免一開始排隊太多人，計劃會分3階段作安排，下周日先供1971年或前出生人士申請；10月11日起為1981年或之前出生人士申請； 10月25日可供所有合資格人申請，至今年底12月31日為止。為方便交表，可同時以網上及書面申請，他指，中銀17間分行亦會於首日開放，而且中銀亦會初步檢查每份申請才交秘書處審核， 秘書處會與部門比對資料，中銀及秘書處會抽查個案入息審查，約8周處理及發放津貼。代理銀行會檢查每份申請，然後轉交基金秘書處審核。

至於領取津貼的方法，羅致光指，可以銀行轉賬， 轉賬戶口不一定要中銀；亦可以抬頭支票或親身到代理銀行領取支票。無論選擇銀行轉帳收款或領取抬頭支票，申請人都可透過中銀香港網站作網上申請或以書面表格提出申請。

關愛基金將向居港未滿7年人士發放一萬元，勞福局局長羅致光（左）公布下周日起可申請。(盧翊銘攝)

總行政開支約1億

中銀香港獲委以作為代理人，申請人要提交多證明文件，例如要交糧單、銀行存摺等等。他表示，代理會抽樣調查所有申請相關文件，但會符合個人私隱條例，在適當時候刪除資料；由於所需資料較單單申請一萬元安排多，所以時間會較多，他指代理銀行每處理一成功個案會收取150元。

局方會否抽查，羅致光說：「唔係好想直接畀一個公開答案，因涉及收入資料，會作詳細調查」他指，除了隨機抽樣，還有一個風險角度，「見到某啲資料會抽出來跟進，唔講百分比阻嚇性大啲。」

至於整個計劃的行政費，羅致光指，整個計劃涉及21.3億元，同時涉及部分秘書處額外人手，代理人每個案取收150元， 但因背後審批權在秘書處，亦有一批臨時工作人士，亦有其他計劃在秘書處同一地方工作，因此行政開支約為1億元。

中銀獲委處理申請 料可袋3000萬元

中銀是在政府沒有展開招標下，獲政府委託處理今次申請。羅致光解釋，由於計劃涉及比對入息審查等資料，為縮短時間，所以無作招標，期望可以8周內完成審批及派錢；中銀分行數目最多，只與一間銀行對接亦會較方便，而代理會抽樣調查所有申請相關文件。羅又指，代理銀行每成功處理一宗個案，會收取150元。意味如20.3萬人全數成功申請，中銀可袋逾3,000萬元。

明日起可下載表格或到指定地點索取

發放津貼日後會否幫助其他非永久居民，羅致光指，現時計劃旨在協助非永久居民， 純在香港定居人士，若來港定居便符合，而其他不定居就不符合，因此學生簽證、工作簽證便不符合。

書面申請表格及申請須知將於明日（22日）起在關愛基金網站供下載；申請人亦可到中銀香港各分行、各區民政事務處的民政諮詢中心、社會福利署分區福利辦事處及少數族裔人士支援服務中心索取。中銀香港將於下周日上午9時至下午5時在不同地區特別開放共17間分行，方便申請人遞交書面申請表格。