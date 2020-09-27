港台延長利君雅試用期120日　重啟投訴調查　工會批無理打壓

消息指，港台日前去信助理節目主任利君雅，稱就其7月至11月期間，出席政府記者會的表現，需「重啟」接獲的投訴調查，並提出延長120日試用期的要求。 港台節目製作人員工會證實消息，主席趙善恩認為做法相當罕有，有無理打壓之嫌，要求管理層交代詳細原因。 利君雅及港台回覆《香港01》查詢時指，不評論相關事件。

港台節目製作人員工會主席趙善恩（右）質疑，決定有針對性，有無理打壓之嫌，（資料圖片）

港台節目製作人員工會主席趙善恩表示，獲悉港台早前去信利君雅，稱需「重啟」投訴調查，涉利君雅在去年7月至11月期間，出席政府記者會的行為和表現，並延長試用期120日。她又指，港台要求利君雅於本周二（29日）前接受與否。

趙善恩表示，按新制公務員的升遷程序，簽約時已確定3年試用期，期間一直會有工作表現評核，每半年進行一次，「如果無大問題就坐正，正式成為公務員。」她指出，是次做法相當罕有，認為決定有針對性，有無理打壓之嫌，「如果佢（利君雅）唔接受，或要即時離開港台。」她質疑，管方以何理據重啟調查、及延長試用期，將繼續向管理層查詢。

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利君雅：請繼續支持港台

利君雅回覆《香港01》查詢時指，不方便評論事件，只說：「多謝關心，請繼續支持港台」。港台則回應指，政府有既定的機制和程序處理公務員的續聘事宜，不評論個別個案 。