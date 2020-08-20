頭條新聞｜港台工會與記協入稟申司法覆核　求推翻通訊局裁決

香港電台節目《頭條新聞》本季有數集播出內容被投訴涉諷刺警方，惹來觀眾及警務處投訴，通訊局今年5月裁定其中一集污衊和侮辱警方等投訴成立，向港台發警告，並隨即決定檢討及在完成該季後暫停製作。 香港電台節目製作人員工會周三（19日）下午聯同香港記者協會入稟提出司法覆核，要求推翻通訊局決定，稱要藉此「力保諷刺時弊的空間，為言論自由翻案」。

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記協及港台工會期望透過司法覆核，推翻通訊局裁決。(資料圖片）

記協及港台節目製作人員工會表示，通訊局對《頭條新聞》的相關裁決，不只影響港台節目製作，更大幅縮窄香港媒體製作諷刺時弊節目的空間。記協表示，一直留意裁決帶來的影響，認為是限制言論自由，得悉港台工會有意循司法覆核途徑跟進，記協亦希望參與其中。

港台工會向會員籌募訟費

港台節目製作人員工會周三（19日）下午聯同記協入稟法院，提出司法覆核，要求推翻通訊局決定。而訴訟費用將由港台工會與記協將共同承擔。港台工會向員工籌募，記協則接受不附帶條件的捐助，如有需要會發起眾籌。

記協及港台工會表示，《頭條新聞》與香港人渡過多個寒暑，經歷多場政治風波，仍貫徹嬉笑怒罵風格，謹守正道，期望司法覆核可以「力保諷刺時弊的空間，為言論自由翻案」。

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港台向警察致歉 停製《頭條新聞》兼撤相關集數

港台《頭條新聞》2月14日播出後接獲逾3,300名公眾人士投訴，通訊局審議後認為有關真實資料的準確性、污衊和侮辱警方，以及在個人意見節目中表達多方面意見所提出的投訴成立，並決定向港台發出警告，敦促它嚴格遵守《電視節目守則》中的相關條文。

港台其後表示，完成播放本季《頭條節目》後將暫停製作該節目，亦向對港台不滿人士及感到被冒犯的警察致歉，訊局裁決中所涉及的集數下架。