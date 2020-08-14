林大輝獲政府任命為港台顧問委員會主席　下月一日生效　任期兩年

政府今日刊憲，公布任命前立法會議員、全國政協林大輝為香港電台顧問委員會主席，任期由下月1日起生效，至2022年8月31日。另外，亦委任有線寬頻主席特別顧問趙應春及律師會前會長蘇紹聰為委員會成員，並再度委任十名成員，任期同為兩年。

政府今日刊憲，公布任命林大輝為香港電台顧問委員會主席，任期由下月1日起生效。（資料圖片）

現任的港台顧問委員會主席為牙醫陳建強，政府今日刊憲，公布任命前立法會議員、全國政協林大輝為香港電台顧問委員會主席，任期由下月1日起生效，至2022年8月31日。另外，亦委任有線寬頻主席特別顧問趙應春及律師會前會長蘇紹聰為委員會成員，並再度委任十名成員，任期同為兩年。

商務及經濟發展局局長邱騰華表示，林大輝在公共服務方面擁有豐富的經驗，相信他能帶領委員會，協助港台全面履行《香港電台約章》訂明的公共目的及使命。他表示，感謝十名現任成員接受委任繼續服務，亦歡迎新成員加入，並表示憑藉他們的專業知識及豐富的社會經驗，將有助推展委員會的工作。

他又感謝離任的主席陳建強及委員陳家樂和Mohan Datwani，表示自委員會2010年成立以來，陳先後擔任委員會委員及主席，十年來向港台提供寶貴的意見，衷心感謝他的貢獻。

新一屆港台顧問委員會成員名單