新冠肺炎｜啟德地盤工確診　零本地源頭不明個案紀錄隔5日終斷纜

衞生防護中心宣布，截至今日（27日）凌晨，本港過去24小時新增6宗新型冠狀病毒肺炎確診個案，當中5宗為輸入個案，1宗為感染源頭不明的本地個案，亦代表本港自9月21日以來，連續5日零源頭不明本地個案的紀錄「斷纜」。 今日新增本地個案涉及一名22歲男地盤工，居於深水埗大南街恆昌樓，工作地點為啟德沐泰街一個地盤，9名曾一同休息及用膳的同事需檢疫，當中兩人身體不適，1人已驗出初步陽性。衞生防護中心已向地盤逾500名工人派樣本瓶檢測。

本港9月27日新增6宗新型冠狀病毒肺炎確診個案，包括1宗為感染源頭不明的本地個案，本港連續11日零源頭不明本地個案的紀錄「斷纜」。（余俊亮攝）

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日在記者會表示，該名22歲男地盤工人於啟德沐泰街地盤工作，於上周四（9月24日）起不適，同日為最後上班日；他於上周五（25日）到明愛醫院急症室求診，上周六交樣本瓶檢測，至今日確診。其餘9名曾一同休息及用膳的同事需送檢疫中心，當中兩人身體不適，一人已驗出初步陽性，另一人檢測呈陰性。

張引述地盤主管指，規定工人需配戴口罩，工地內設休息室，工人有時會一同叫外賣及用膳，她呼籲：「可以停工的話應盡量停工。」張說，涉事地盤共有逾500名工人，但大部分人與確診男地盤工沒有太多接觸，當局已向地盤逾500名工人派樣本瓶檢測；確診者居住於深水埗大南街恆昌樓，當局亦已派樣本瓶與大廈住客。

張竹君又說，截至目前共有少於10宗初步陽性個案，暫未錄得源頭不明的本地個案，大多屬於輸入性個案，但未有航班需停航。

9月27日確診的22歲男患者任職地盤工人，於啟德發展區沐泰街地盤工作。（資料圖片）

另外，本港今日新增5宗輸入個案，包括由菲律賓抵港的29歲女傭（編號5061）、由突尼斯抵港的28歲女患者（編號5062）、由英國抵港的29歲女患者（編號5063）及15歲女患者（編號5065）、由印度抵港的47歲女患者（編號5066）。

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