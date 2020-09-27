流感或增新冠肺炎傳播力2至2.5倍　藥劑師協會：盡早接種流感疫苗

新型冠狀病毒疫情尚未平息，本港即將踏入冬季流感高峰期，有國際研究發現，感染流感或會增加新冠肺炎的傅播風險。香港醫院藥劑師學會日前一項調查發現，有七成家長希望選擇噴鼻式流感疫苗，以減少幼童傳統打針時哭鬧所產生的飛沫。 學會建議，為減低感染新冠肺炎的機會，不論任何年紀人士都應盡早接種流感疫苗，又建議幼稚園可採用噴鼻式疫苗，提高接種率。

香港醫院藥劑師學會於9月期間進行網上問卷調查，訪問了132位育有就讀幼稚園或小學子女的家長，受訪者大部分為母親；以及62位任職幼稚園或小學的教職員，當中四成五為學校校長。

流感或增新冠肺炎傳播風險

調查發現，有七成家長表示對子女感染流感及新冠肺炎同樣擔心，大部分家長憂慮子女若同時感染流感及新冠肺炎會增加拼發症的風險及提高死亡風險。

崔俊明提到，一項由德國及法國學者於2月的初步研究估算，同時感染流感及新冠肺炎的患者。（張浩維攝）

會長崔俊明提到，一項由德國及法國學者於2月的初步研究估算，同時感染流感及新冠肺炎的患者，在新冠肺炎病毒傳播率會增加2至2.5倍，即意味感染流感可幫助新冠肺炎傳播；故崔俊明提醒，大眾不能忽略流感的預防措施，在未有新冠肺炎疫苗前，接種流感疫苗可成為重要方法減低風險。

家長憂傳統打針哭鬧增飛沫傳播 望選擇噴鼻式注射

新冠肺炎疫情下，預防流感高峰期同樣不容忽視，但有八成家長及大部分受訪教職員都表示，擔心孩子等候接種太長會導致人群聚集，以及憂慮傳統注射式疫苗令孩子哭鬧所產生的飛沫會增加病毒傳播風險。崔俊明指，一般幼稚園注射疫苗的房間空間不大，加上孩子哭鬧會令口罩沾濕，口罩保護能力會大大降低，變相增加病毒傳播風險。

崔俊明提醒，患有哮喘或氣喘的2至4歲學童以及部分慢性病患者並不適合接種噴鼻式疫苗。（張浩維攝）

相比傳統注射式疫苗，以噴鼻式疫苗注射時間由約5分鐘縮短至約1分鐘。逾七成家長希望選擇噴鼻式流感疫苗，以減少幼童傳統打針時哭鬧所產生的飛沫，同時避免子女因怕痛抗拒打針。但調查結果顯示，受訪學校與家長的意願出現分歧，八成受訪學校來年均有參與疫苗接種計劃，惟當中八成均選擇了注射式疫苗。

任何年紀亦應接種疫苗 建議幼稚園可採用噴鼻式增接種率

學會建議，為減低感染新冠肺炎的機會，不論任何年紀人士都應盡早接種流感疫苗，又建議幼稚園可採用噴鼻式疫苗，提高接種率；政府亦應向學校解釋採用噴鼻式疫苗的利弊，及與藥廠商討調低每劑疫苗價格。但崔俊明提醒，患有哮喘或氣喘的2至4歲學童以及部分慢性病患者並不適合接種噴鼻式疫苗。

崔俊明：新冠肺炎疫苗不可能在出年中推出

雖然各國正埋首研製新冠肺炎疫苗，日前亦有專家估計部分疫苗廠於年完成第三階段研究後便投入生產。但崔俊明認為，製造疫苗需時長，起碼要半年，不可能在出年中推出市面，加上在冷凍儲存及醫護人手上具挑戰，相信最快要在出年年尾才能接種。