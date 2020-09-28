18歲青年認向葵涌警署擲汽油彈　官指案件是社運延伸　囚3年10月

數名青年於本年1月曾向葵涌警署投擲多個汽油彈，警方事後以企圖縱火罪拘捕其中一名患過度活躍症的18歲小號導師，並在其承租的工廈單位內檢獲多支汽油彈、通渠水等。青年早前在區域法院認罪，押後至今日（28日）判刑。法官胡雅文形容本案是社運的延伸，又指用汽油彈縱火為嚴重罪行，有機會對途人和財物造成嚴重損毀，且被告有預謀製造和儲存汽油彈，彰顯案件的嚴重性，需判阻嚇性刑罰，故判被告入獄3年10個月。

被告陳俊輝（18歲，運輸工和小號導師）他早前已經承認1項企圖縱火罪及1項管有物品意圖摧毀或損壞財產罪，指他在今年1月29日向葵涌警署的行車出入口擲汽油彈，及在2月4日在其租用於葵涌一工業大廈單位搜查，搜出11個汽油彈、兩樽通渠水、1樽打火機油和3個空玻璃樽。

被告患過度活躍症

辯方早前替被告作減刑陳詞時，指被告患有專注力不足及過度活躍症，是次犯案全因受朋輩和網絡影響；另外，被告所投擲的汽油彈亦未有落入警署內造成損毀，故求法庭予以輕判。辯方今日再度替被告求情，指被告犯案時年紀尚幼，思想幼稚單純但本性善良，學業和品行亦屬優異，只因受到當時社會事件的不良影響而犯案。事後被告深感後悔，承認自己是「壞榜樣」並希望其他人不要重蹈其覆轍。辯方又指，明白法庭需要判處具阻嚇性刑罰，但仍祈法庭考慮被告的背景等輕判。

被囚無法追尋音樂夢想

胡官判刑時首先描述被告的背景和病情，指被告成長環境並不愉快，令他未能得到充分支援，而其病情亦令他情緒容易波動，更容易受外界影響而做出魯莽的行為。被告案發後亦感到十分後悔，指他因被囚而無法追尋音樂夢想，更勸戒身邊人不要犯事。

官指案件是社運的延伸

惟胡官強調，縱火為嚴重罪行，犯案者有可能會導致嚴重財物損毀，亦有機會傷及途人，其最高刑罰更可達終身監禁。胡官形容此案是去年社運的延伸，指被告有預謀和計劃地購買和儲存汽油彈原料，又上網學習製作方式，最終更付諸實行企圖向警署縱火，其行為屬攻擊社會秩序和法治；胡官又指被告所使用的汽油彈極為危險和不穩定，其內涵的助燃劑會令火勢迅速蔓延，而被告當日的行為亦差點傷及一名無辜途人。

在考慮到控罪的嚴重性後，胡官認為需要判處具阻嚇性的刑罰以保護公眾安全，故不接納被告以其病情或年紀尚幼等理由作求情，分別以5年和3.5年監禁為量刑起點，考慮到被告認罪，扣減被告3分之1刑期並下令第二控罪中的6個月刑期分期執行，最終判處被告3年10個月監禁

被告認貪玩下犯案

案情指，於本年1月29日晚上8時許，有人向葵涌警署的行車出入口擲汽油彈然後逃之夭夭。警方翻看閉路電視片段，鎖定被告，於2月4日拘捕被告，並押解被告至其租用的工業大廈單位搜查，搜出11個汽油彈、兩樽通渠水、1樽打火機油和3個空玻璃樽。警誡下，被告承認因貪玩，向警署方向擲汽油彈，圖燒毀警署內的車輛；被告亦承認在單位內被搜出的物品均屬他所有。

案件編號：DCCC 278/2020