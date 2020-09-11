青年認向葵涌警署擲多個汽油彈　聲稱受網上宣傳影響　月底判刑

葵涌警署於本年1月被擲多個汽油彈，警方事後拘捕一名涉案青年，並在其租用的工業大廈單位內，檢獲11個汽油彈。青年今（11日）在區域法院認罪，求情並指犯案受朋輩和網上宣傳影響，惟法官質疑被告有周詳準備，又拒絕提供同黨的資料。法官把案件押後至9月28日，待索取被告的精神科和教導所報告，期間被告繼續還柙。

現年18歲的被告陳俊輝，報稱運輸工。他承認1項企圖縱火罪，以及1項管有物品意圖摧毀或損壞財產罪。

犯案前感害怕曾想退出

辯方求情時透露，被告患有專注力失調及過度活躍症。被告於去年9月原需重讀中四，但他決定退學。辯方又指，案發時17歲的被告受朋輩和網絡上的宣傳影響，才以身試法。惟他在犯案前覺得很害怕，曾有意退出，而他亦警署外一段距離犯案，汽油彈亦落在馬路。辯方又指，被告已深感後悔，自己是次犯案是壞榜樣。

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被告未有供出同黨資料

而法官質疑，被告犯案前有周詳準備，又沒有提供兩名同黨的資料。法官又指，根據案情，尤其是閉路電視的片段和單位內搜出的物品，認為不宜判教導所，但需相關資料作出判刑，遂索取被告的教導所和精神科報告。

警方翻看閉路電視鎖定被告

案情指，於本年1月29日晚上8時許，有人向葵涌警署的行車出入口擲汽車彈，然後逃離現場。而警方翻看閉路電視片段，鎖定被告。

警員於本年2月4日在金發工業大廈外埋伏，被告踏單車離開工業大廈時被捕。被告在警誡下承認因貪玩，向警署方向擲汽車彈，圖燒毀警署內的車輛。

工廈單位內藏汽油彈及通渠水

警方之後到被告租用的工業大廈一單位搜屋，在單位內發現11個汽油彈、兩樽通渠水、1樽打火機油和3個空玻璃樽。

而被告在錄影會面中稱，兩名同黨在示威時結織，但拒向警方提供兩人的資料。此外，他葵芳地鐵站和兩名同黨會合，之後犯案。3人合共擲4個汽油彈，其中兩個由被告擲出。

案件編號：DCCC278/2020