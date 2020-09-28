中秋節｜康文署籲遵守限聚令及口罩令　勿闖關閉場地　將加強執法

受疫情影響，今年中秋佳節變得不一樣！康文署今日（28日）呼籲，市民在中秋節假日期間到該署轄下場地時，遵守有關禁止於公眾地方羣組聚集及佩戴口罩的規例，亦切勿進入已關閉的康樂場地，包括公眾泳灘及燒烤場地。署方於10月1日及2日亦會加派人員在相關地點巡邏，如發現違規會採取執法行動。

本周四是中秋佳節，康文署呼籲市民不要煲蠟，把蠟燃燒或溶化；又或把任何液體潑灑在熱蠟上，蠟燭應放置在鐵罐或非易燃盛器內，以便收集蠟燭溶液，並待盛器冷卻後，棄置入垃圾箱內。署方又呼籲，市民不應拋擲熒光棒或其他物品到樹上，以免損壞樹木和弄污場地；亦不要放孔明燈，因上述行為可令自己或他人受傷，亦可導致財物及設施損毀。

10月1日及2日在轄下場地增加人手加強巡邏

發言人表示，將於10月1日及2日在轄下場地增加人手加強巡邏，呼籲在場人士遵守有關禁止於公眾地方羣組聚集及佩戴口罩的規例，對違規、亂拋垃圾、煲蠟、拋擲物件到樹上或放孔明燈的人士採取執法行動。

根據《遊樂場地規例》，任何人不得在遊樂場地內將蠟燃燒或溶化；或將任何液體灑在或潑在熱蠟上；或將任何樹木、灌木或植物的任何部分損壞；或放風箏、模型飛機、氣球或其他器件等（包括孔明燈）。違反上述規例而被定罪的人士，最高可被罰款2千元及監禁14天。署方職員亦會向亂拋垃圾者發出定額罰款通知書，罰款1,500元；煲蠟、拋擲物件到樹上或放孔明燈人士亦可能被檢控。