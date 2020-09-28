香港郵政15.6元4張上下連郵票　印出維港逾半世紀全景　明起發售

自19世紀香港開埠以來，維港都是本港重要性標誌。香港郵政宣布，明日（29日）發行以「香港今昔系列：維多利亞港」為題的特別郵票及相關集郵品。是次有一套四枚郵票，郵票上下兩半分別展示1962年及2020年從太平山山頂俯瞰香港島及九龍半島的景致，並以四張連票方式呈現維港逾半世紀以來的變遷。

香港郵政宣布，9月29日發行以「香港今昔系列：維多利亞港」為題的特別郵票及相關集郵品。（郵票策劃及拓展處網頁圖片）

香港郵政解釋，香港由150多年前的小漁村，發展成國際大都會，經貿活動自十九世紀中開埠以來已集中在維港兩岸，一眾具代表性的建築物座落維港兩岸，是世界著名的香港標誌，深受港人及遊客喜愛，故是次發行的一套四枚郵票，上下兩半分別展示1962年及2020年從太平山山頂俯瞰香港島及九龍半島的景致，並以連票設計呈現維港逾半世紀以來的地貌變遷。

2元郵票見西環由平房變大廈林立

當中2元郵票可見，港島西環由一大片平房發展成高廈林立住宅區，對岸西九龍在1990年代的填海工程後，昂船洲與葵涌和長沙灣連成一起，葵涌貨櫃碼頭則清晰可見。而3.7郵票則可見上環、港澳客輪碼頭，而九龍區今昔變化更大，多次填海工程後建成新油麻地避風塘及西九文化區，以及樓高484米的環球貿易廣場。

4.9元郵票可見香港的傳統商業中心中環，海岸線同因填海工程北移，對岸尖沙咀為另一中心商業區，尖沙咀海濱匯集鐘樓、香港文化中心及星光大道等景點。5元郵票是金鐘，以及啟德郵輪碼頭及九龍東新核心商業區。

+ 9 + 9 + 9

是次郵資已付圖片卡採光柵技術印製，以變圖效果展示不同年代的維港，若將一套四張圖片卡並列，會呈現出維港全景。首日封以新舊款相機圖案呼應「今昔」的主題，並貼有一套四組對倒郵票的已蓋銷首日封，每組郵票設計各不相同，把正體郵票與倒印郵票相連，打造維港倒影的效果。



各郵政局將由9月29日起發售此套特別郵票及相關郵品3個月，售完即止，詳情可到郵票策劃及拓展處網頁或香港郵政流動應用程式查閱。