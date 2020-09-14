區議員工作報告提抗爭、BNO字眼　郵政拒寄　民主黨質疑政治審查

民主黨觀塘區議員梁翊婷、鄭景陽及荃灣區議員易承聰今（14日）前往申訴專員公署投訴，指黨內6名議員早前申請郵政通函郵寄工作報告，被香港郵政拒絕，處方拒提供任何解釋理由。民主黨質疑政府做法偏頗，有違中立原則，用行政手段打壓反對政府聲音。

▼區議員工作報告提及字眼▼

梁翊婷表示，她於8月初提交申請以郵政通函方式寄出工作報告，至8月中被香港郵政拒絕，對方沒交代原因。其後她透過電郵上訴再次被拒絕，部門回覆稱該決定為最終決定，不會就有關決定提供任何解釋或理由。

梁翊婷批評郵政大幅收緊紅線，毫無審批標準。她指其工作報告絕大部份有關民生事務，有提及「香港人需要進入長期抗爭」、「政權拒聽民意」的字眼，另外批評警方執法行動、介紹BNO權益。 梁不解有何內容違反條款，「內容有批評政府防疫措施，但這些建制派也經常講，是否民生問題完全不能批評？」她形容事件是政治審查。

民主黨觀塘區議員梁翊婷、鄭景陽及荃灣區議員易承聰往申訴專員公署投訴。（鄭榕笛攝）

鄭景陽工作報告中則有「革新議會」、「康復香港，時代抗疫」的字句，懷疑有關字眼觸及紅線。他其後修改字眼再度申請仍被拒。

易承聰批評有關部門「龍門一搬再搬」，指該黨立法會議員許智峯7月仍能成功申請郵寄，「他是議員，內容一定更有政治性，當時都寄到。」除3人以外，同黨的尹兆堅、甘乃威及馬旗都曾申請郵政通函被拒。

易又指，建制派議員的工作報告內容政治立場更鮮明「露骨」，同樣獲處理，「大家都講政治，為何民建聯可以我們就不行？」