利君雅延長試用期　港台顧委會新主席林大輝：不合則散職場常見

港台助理節目主任利君雅被知會需延長試用期120天，並會「重啟（reopen）」涉及她在去年7月至11月期間出席政府記者會表現的調查，港台工會表達強烈不滿，又認為事件涉政治打壓，新一屆港台顧問委員會今（28日）首次開會，主席林大輝會後表示，不評論個別事件，強調港台人事安排亦非顧委會工作範疇，但他認為於職場上，合則來、不合則散是常見，又指事件可透過加強溝通，處理得更好。

林大輝今日履新，他表示從新聞得悉當事人及政府無就事件作回應，涉及公務員的人事安排，非顧委會工作範疇，故不便評論。（張浩維攝）

林大輝今日履新，他表示從新聞得悉當事人及政府無就事件作回應，涉及公務員的人事安排，非顧委會工作範疇，故不便評論，但他提到，「職場上常見合則來、不合則散。」

被問到是否利君雅「不符港台風格」，林大輝則指，每人有其風格，香港是多元化社會，有讚有彈亦是平常事，顧委會工作亦然。他重申，不適宜評論個別事件或人事安排，其具體工作表現只有上司得悉，外人批評亦對當事人不公平。他又認為，港台擁有800多個員工，「不可能完全無讚無彈。」他以英文回答提問時則指，事件可透過溝通處理得更好。

廣播處長梁家榮被傳媒追訪時，則未作任何回應。