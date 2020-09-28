港台延長利君雅試用期　工會批政治打壓　下午晤管理層促交代事件

港台助理節目主任利君雅上周三被知會需延長試用期120天，並會「重啟（reopen）」涉及她在去年7月至11月期間出席政府記者會表現的調查，港台工會今（28日）趁港台顧問委員會開會前，表達強烈不滿，又認為事件涉政治打壓及程序不公義，勢將衝擊港台員工考核制度及破壞新聞自由。 工會推測相關決定或來自商經局壓力，下午與管理層會面時，將要求交代事件。

港台工會6名成員今早手持「誰主調查」、「從速交代」標語，進行抗議，港台節目製作人員工會主席趙善恩表示，此事非僅涉及利君雅個人仕途，而是關乎程序公義問題，因按照慣例，試用期3年內最少有6次評核，倘有表現問題，理應早已提出。評核制度亦無寫明公眾觀感是考核之一，但港台員工日常接獲投訴，均需作出回應，及檢視投訴是否言之成理，今次做法如「瓹窿瓹罅」找出其不是，亦等同無聲無色將公眾投訴納入考積。

她續指，管方處理相關投訴時，絕口不提坊間讚賞，即等同容任公眾動員抹煞同事工作，變相助長欺凌，倘今次成事，管方可一再重啓調查，對公務員考績將造成衝擊，甚至破壞，日後處理敏感議題或時事的員工，「係咪需要膽戰心驚呢？」

港台工會主席趙善恩表示，此事非僅涉及利君雅個人仕途，而是關乎程序公義問題。（張浩維攝）

趙善恩相信事件涉及政治打壓，因其工作報告未有述及其力有不逮，利君雅同期同事均已通過試用期，「唯獨佢被特別招呼」，認為其被延長試用期的理由不充分，亦非常罕有。她又指，利君雅作風予人感覺強硬，但從無人身攻擊，倘新聞從業員求知求問，變為「彌天大罪」，對新聞自由亦造成衝擊，表述方式亦被極速收窄，最終只會苦了公眾知情權。

她又提到，不少前輩、資深傳媒人、及港台前高層聞言後感震怒，現役同事亦感憤慨。利君雅要在明天下午5時前，回覆是否接受延長試用期。

工會又關注此事誰主，因理論上所有文件已經通過，但「臨門一腳」突需要重啟其自七月起的表現問題調查。她又認為「重啟」一字，意味已結案，按法庭做法，應是一案不能兩審，「（依家）即係代表可以無限復活，背後意義不言而喻」，她推測事件或來自商經局壓力，但管理層不可能不知情，工會今日下午將與管理層會面，包括廣播處署長梁家榮、副廣播處署長馮建業等，要求交代事件。

對於顧委會新主席林大輝履新，她期望林處事時跟隨《港台約章》，聽取投訴報告及向處長提供意見。她又指，上任顧委會過往與此有所抵觸，希望林可尊重傳媒功能及角色。