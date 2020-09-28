港台新一屆顧委會首日開會　主席林大輝：冀與港台增共識、減矛盾

新一屆港台顧問委員會今（28日）首次開會，主席林大輝會後接受傳媒訪問時表示，知悉有港台節目受通訊事務管理局警告或勸喻，認為情況不理想，但認為港台有良好基礎改善，愈做愈好。他又指，顧委會與港台目標一致，未來日子雙方會加強溝通，盼可增加共識、減矛盾分歧，「港台好、顧委會好、香港更好」。

林大輝是港台顧問委員會新主席。（張浩維攝）

港台顧問委員會今天開會，主席林大輝、香港律師會前會長蘇紹聰、前有線新聞執董趙應春均是新加入成員。林大輝表示，今屆共有14位委員，分別來自會計、工程、社工、廣播等界別，今日議程亦新增兩項特別議題，由管理層簡介節目質素及《港台約章》，他強調顧問委員會最大工作是就港台能否達到公共目的提供意見，包括恪守約章製作節目。

他表示，顧委會與港台目標一致，亦期望獲得市民及政府支持，未來日子亦會加強溝通，盼可增加共識、減矛盾分歧，「港台好、顧委會好、香港更好」。

新一屆港台顧問委員會於會後大合照。(陳淑霞攝）

他又指，港台擁有超過90年歷史，是香港唯一公共傳播機構，亦是本港非常好的資產，對於有港台節目受通訊事務管理局警告或勸喻，他認為情況不理想，但他相信港台有好基礎，有信心亦有期望可以改善。對於工會指上屆顧委會抵觸《約章》，他指不適宜評論，但未來日子必定帶領顧委會恪守《約章》工作。