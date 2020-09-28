劏房小組擬抽查5000劏房戶製劏房地圖　專家探討租管可行措施

政府在今年4月成立劏房租務管制研究工作小組，小組主席梁永祥表示，小組會進行三項專題研究，當中包括在18區抽樣訪問5,000個劏房戶，受訪對像包括工廈、寮屋劏房戶等，以估算全港的劏房數目。 他說，現時仍在收集意見，未進入討論階段，希望明年6月前提交報告予政府。

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梁永祥：劏房租戶與業主無對等地位談判

梁永祥又指，小組至今已到九區實地探訪劏房戶，亦與超過30個關注團體交流。他說，劏房戶要面對環境惡劣、水電濫收等問題，形容劏房戶與業主無對等的談判地位，「業主話乜，個劏房戶幾乎都要接受。」

他說，現時仍在收集意見，小組未進入討論階段，認為聽取更多意見、收到更多資料後才分析會較中肯，又強調每個問題都會有解決方案處理。

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製作「全港劏房地圖」

梁永祥指出，小組會進行三項專題研究，並由研究機構及人士作獨立研究，包括事實情況及社會、經濟及法律。他認為，預料明年2月前可收到有關結果，希望6月前提交最終報告予政府。

他又說，事實情況及社會的環節，將會由「政策二十一」負責，目標會在18區抽樣為5,000個劏房戶做訪問，當中包括工廈、寮屋劏房戶等，以估算全港的劏房數目，製作劏房地圖，同時亦會舉行聚焦小組、持份者訪問，料需時4至5個月。

在法律和經濟部分上，則由中大經濟學系副教授莊太量及港大法律系團隊負責，當中會為劏房確立定義，供日後考慮推行「劏房」租管、監管和執法的框架，並會探討租管方式的利弊、分析其他可考慮的措施等。

政府在今年4月成立劏房租務管制研究工作小組，工作小組主席梁永祥表示，小組會進行三項專題研究。（資料圖片／梁鵬威攝）

第二場公眾論壇 暫擬10月尾舉行

梁說，暫定會作兩次公眾論壇，首次10月3日的論壇會在網上舉行，又指政府首次舉行網上論壇，強調並無篩選。第二場論壇暫定10月尾舉行，但會就疫情作適當調整。梁又指，原定的海外實地考察，已因疫情已取消。

他說，小組並非無社福界代表，小組內有兩個社工教授，又指小組的作用是分析意見，小組成員需要專業知識及分析能力。他表示，現時小組內有測量師、法律界人士等，坦言很滿意小組的人選，「咩專業都包含晒。」