劏房小組首場公眾論壇　因疫情改網上舉行　市民可致電發表意見

政府在今年4月成立「劏房租務管制研究工作小組」，並曾表明最少會有兩場公眾論壇。 運輸及房屋局副局長蘇偉文日前接受公屋聯會訪問，提及到受疫情影響，現時未必適合以往的傳統形式，故第一次公眾論壇暫定以網上形式進行，市民可打電話到網上發表意見。

運輸及房屋局副局長蘇偉文（左）日前接受房委會委員、公屋聯會總幹事招國偉（右）訪問。（影片截圖）

蘇：一定要辦公眾論壇

蘇偉文說，「劏房租務管制研究工作小組」至今已舉辦四次大會，並設立三個專責委員會，分別負責三個不同範疇的專題研究，並已聘用顧問，已開展研究工作。

蘇偉文指，為廣泛吸納不同意見，「一定要舉行公眾論壇」，並聽取不同聲音。不過，在疫情下，現時論壇未必合適以傳統形式舉行，例如在室內會堂等，故正思考不同想法，包括舉辦網上論壇，待疫情緩和時，再做傳統的論壇模式。

他表示，受制於疫情，第一次公眾論壇已暫訂網上形式進行，市民可自由打電話到網上發表意見。

蘇偉文指出，綠置居與居屋不同，其單位數目、間隔等都與居屋不同。（資料圖片 / 盧翊銘攝）

疫情影響公營房屋建屋進度

蘇又指，疫情對建屋進度有影響，例如在今年初，建築期間有工友在內地未能返港，亦有組件在內地不能到港，「對建築期或多或少有影響。」不過，他說，疫情對近一兩年建築周期的影響較大，長遠而言，他們會盡量壓縮時間，例如程序或技術等，以追回時間。

綠置居間隔、單位數目與居屋不同

今期綠置居單位被指面積太細，有約7成單位面積少於325呎。被問及房委會會否考慮檢視有關設計，蘇偉文指，房委會建屋時，會根據市場變化而不斷更新，亦要考慮一系列的因素，例如地盤面積等。他又指，綠置居與居屋不同，與公屋有互換性，故單位數目、間隔等，都與居屋不同。