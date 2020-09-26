團體推算80%劏房違規改建　廁所喉駁抽油煙機　建築師憂交叉感染

本港房屋問題嚴峻，不少人居於劏房，全港關注劏房平台於今年8月至9月進行「香港劏房違規監管情況專題研究」。 研究發現於2015年至2019年期間，有約86%劏房未有根據小型工程管制度進行工程。他們就四個劏房單位進行個案研究，其中一個於荃灣區的單位，有廁所喉管接駁廚房抽油煙機，變相令廁所污氣直接於抽油煙機排出，建築師關兆倫稱不合規格，令污染空氣留於單位內，增加交叉感染風險。此外，有地舖劃分為只有30呎劏房單位。

本港房屋問題嚴峻，不少人居於劏房。（資料圖片／盧翊銘攝）

全港關注劏房平台於今年8月至9月進行「香港劏房違規情況專題研究」。他們翻查資料，於2015年至2019年，屋宇署分別就小型工程項目收到641份展開通知書，及602份完工證明書。他們以一個單位分為三間劏房為指標，推算於5年間有1,806個劏房單位根據規範下改建。

惟根據《長遠房屋策略》政府估算於2015年至2019年不適切居所住户增至11.9萬户，5年間增加1.25萬户，意味著估計有86%的劏房改建工程未有申請。

全港關注劏房平台於今年8月至9月進行「香港劏房違規監管情況專題研究」。（張嘉敏攝）

他們就四個劏戶單位進行個案研究，分別於荃灣區、葵涌區及觀塘區。當中發現有四大主要問題，包括黑廁、喉管接駁、防火系統及結構問題。

劉先生居於觀塘區一個地舖劏房單位，面積只有30平方呎，租金為約3000元。他稱，單位內空氣不流通，只有一個自行間隔的通氣口，並對向走廊。建築師關兆倫稱，通氣口為違規改建，而單位內完全沒有對露天地方的窗戶，違反建築物條例。而單位內建造閣樓為床，並設木樓梯，做法不但違規，同時容易導致火災，有安全隱憂。

全港關注劏房平台鄧寶山稱，政府安置政府有問題，業主於收到清拆令後會逼租客遷出，甚至會截停水電，而他們要等到執達主任轉介才可獲安置。他促請政府完善安置政策，希望劏房租務管制研究小組向政府建議租管方案。