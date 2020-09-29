新冠肺炎｜旅遊界：若確診歸零始通關失張弛有道　促盡快推健康碼

新型冠狀病毒肺炎疫情全球持續，旅遊業大受打擊。政務司司長張建宗昨日（28日）指，本港在10月1日前通關的機會不高，政府已爭取盡快推動健康碼，但有待疫情穩定才可通關。 香港旅行社解困大聯盟召集人姚柏良今日（29日）直言，對張建宗發言「愈聽愈火滾」，認為若一定要以確診個案歸零作標準，政府就失一直強調張弛有道的方針。姚希望政府可盡快推出健康碼，實施後可陸續開放更多通關名額，並讓粵、港、澳「先行先試」。

▼9月25日起重開處所及放寬措施▼

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姚柏良今日於港台節目《千禧年代》上引述業界早前進行的調查，有約70%的業界人士認為，即使有零星個案，但本港每日新增確診個案只要在單位數已可推行健康碼。被問到做法會否帶來高風險，姚強調業界支持抗疫，但如政府要待「清零」才推健康碼，則認為「失去張弛有道方針」。

對張建宗昨日發言「愈聽愈火滾」

他又指，對張建宗昨日發言「愈聽愈火滾」，認為政府須加強內部防疫，才可提升其他地方對本港防疫的信心；而第三輪防疫抗疫基金只是杯水車薪。政府亦須減低病毒檢測的價錢，否則「通關變閉關」。

姚柏良直言，對張建宗發言「愈聽愈火滾」，希望政府可盡快推出健康碼。（資料圖片／盧翊銘攝）

對於港府計劃與其他國家地區合作推旅遊氣泡，姚柏良指要待航空業先恢復，而粵、港、澳先開通，對其他國家地區與本港就旅遊氣泡合作更有信心。他又直言，預計通關初期對旅遊業生意幫助不大，但「無第一步永遠無第二步」。他希望首階段通關每日最少有一萬個名額，其後再逐步放寬。

本地團又唔得，外地又唔得，成個行業垂危

對問到本地遊情況，姚柏良稱旅遊業議會曾回覆指，即使旅行團不違反限聚令，仍不鼓勵現時舉行，故姚坦言「本地又唔得，外地又唔得，成個行業垂危」。