新冠肺炎｜民建聯致函國務院港澳辦　盼盡快推行粵港澳互認健康碼

本港新冠肺炎第三波疫情大致受控，近日確診個案回落，限聚政策亦逐步放寬。民建聯13名立法會議員今日（25日）致函國務院港澳辦，稱社會普遍希望粵港澳三地政府盡快達成共識，開通互認健康碼，豁免持健康碼人士隔離檢疫的要求，有序地恢復三地人員的正常往來，並期望港澳辦能提供協助，盡快開通三地健康碼互認的安排。

民建聯13名立法會議員致函國務院港澳辦，稱社會普遍希望粵港澳三地政府盡快達成共識，開通互認健康碼，豁免持健康碼人士隔離檢疫的要求，有序地恢復三地人員的正常往來，並期望港澳辦能提供協助，盡快開通三地健康碼互認的安排。（資料圖片）

民建聯強調，粵港澳三地人員往來交流一直十分頻繁，但因為新冠肺炎疫情，三地政府各自採取嚴格的口岸檢疫措施，大大限制了三地人員的往來，令許多經商、學習、家庭團聚的人士生活大受影響。

特首林鄭月娥今日（25日）亦撰文表示，「香港健康碼」系統的技術開發工作已基本完成，特區政府在7月初新一波疫情發生前已大致準備就緒，並分別與廣東省和澳門政府磋商，以核酸檢測來達致豁免強制檢疫安排，但有關安排因本地疫情反彈而未能落實。而隨着本地疫情漸趨穩定，特區政府會爭取與有關當局重啟討論，早日讓市民成行。