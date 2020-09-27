新界校長會：逾百跨境生內地完成呈分試　健康碼出爐有望回港復課

疫情下跨境生未能回港，新界校長會早前推出試驗計劃，安排跨境生在內地應考升中呈分試。新界校長會副主席朱偉林表示，過去一周有4間小學、合共約130名學童在內地完成呈分試，當中約100人為補考，餘下接近30人則為深港兩地同步考同一試卷的同校學生。他形容整體過程流暢及嚴謹，下月初將安排首輪試驗計劃的餘下約70名（來自3間小學）學童在內地應考。 港府透露，會爭取與廣東省及澳門重啟討論健康碼。朱偉林直言，暫沒聽聞教育局，就跨境生事宜聯繫學校，但有信心若健康碼出爐，跨境生可順利回港復課。惟若未有確實通關消息，將在10月下旬為第2次呈分試做準備。

朱偉林形容，新界校長會籌辦的「跨境學童呈分試考試」試驗計劃整體流暢且過程嚴謹，學生需穿着校服到指定地點應考，事先須量度體溫及出示健康碼。另設群組供家長了解考試的最新發展，而本港老師亦同步在網上監考，即使試題有小問題也可即時處理。

他舉例指， 有試題編號出錯及重覆，老師可在線上即時修正；而部分補考學校設視藝科考試，內地監考員會就不在名單上的用具，向香港老師查詢，如「雙頭筆」可否使用等。

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行政長官林鄭月娥透露，會爭取與廣東省及澳門重啟討論健康碼，朱偉林稱，暫沒聽聞教育局就跨境生事宜聯繫學校，但有信心若健康碼出爐，跨境生將可順利通關，屆時學生可回港學習及應考，「順利通關就好！但一定要有足夠關口，文錦渡及皇崗很重要，旅遊巴（校巴）可免禁區紙行走，省去不少行政工作」。

首輪試驗計劃約有130名學童完成考試，若下月初首輪試驗計劃餘下70名學童亦順利完成考核，而屆時仍未能通關，將安排餘下300名來自20至30間新界區學校的小六生參與計劃。

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朱偉林直言，第二輪涉及租借更多學校，收費或會較首輪昂貴，預計每名學生收費仍維持數百元，同樣由學校支付。由於下一輪考試將涉及更多學校，中聯辦或會協助聯繫其他教育單位，安排考試場地。