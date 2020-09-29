復課│幼稚園N班、K1至K2重返校園　家長感開心：興奮到帶漏功課

本港疫情近日有緩和跡象，繼上周三（23日）首批中小學及幼稚園生回校上面授課後，餘下的幼稚園N班、幼兒班及低班，小二至小四，以及中二至中四亦可在今天（29日）起恢復面授。位於荔枝角道的香港靈糧堂秀德幼稚園，希望減少人流，安排學生分批在兩個門口進校。 不少學生被問及今天回校做什麼時似未睡醒，紛紛搖搖頭，不少家長則形容心情興奮，有n班學生爸爸特地請假陪兒子上適應班，亦有媽媽笑言對毋須再與兩子「困獸鬥」感開心。另有媽媽形容停課期間每月花萬元安排一對子女上興趣班，比學費更貴，對終於復課感興奮，「興奮到帶漏功課」。

位於荔枝角道的香港靈糧堂秀德幼稚園，為減少校內人流，在9月至10月期間安排學生在周一至周六以單雙數分批回校，雙數者則周二、周四及周六回校，每天上兩小時三十分，下周對調上課天；校方亦暫停了茶點時段，減低感染風險。Ｎ班學生同步在今天起復課，家長在今天至10月初可陪伴子女上課，待幼童適應校園生活。

+ 7 + 7 + 7

校方提醒家長至少為幼兒預備3個口罩



校方開放深盛路及茘枝角道兩個校門供學童入校，所有學童須量體溫及戴上口罩，核對健康申報表等文件，踏過消毒地毯才可進校，校方另提醒家長至少為幼兒預備3個口罩以備不時之需。

香港靈糧堂幼稚園總校長曾建樂指，n班及k1生需時熟習上學節奏，故安排他們在復課初期每天分兩組上學，每天只上一小時。(李澤彤攝)

香港靈糧堂幼稚園總校長曾建樂解釋，n班及k1生需時熟習上學節奏，故安排他們在復課初期每天分兩組上學，每天只上一小時，「復課初期心理適應會好啲、班與班之間有半小時清潔」。而經思考後，決定維持每年容許N班家長在開學初期陪上課的安排，「曾經討論過畀唔畀家長返，但做足措施應該無大問題......而學校無隔板，係怕小朋友睇得辛苦，同學可以自備防疫帽，小朋友一喊，口水鼻涕都泥，書包要預備好口罩。」

香港靈糧堂幼稚園秀德及荃灣分校校長丁敏儀說，因應疫情，學校花費數萬元預備更多份教材用具及近百盒口罩存貨，以備不時之需，另提醒家長為子女預備防疫用品：「k1及n班易喊，通知家長幫學生袋20個口袋放學校。」

秀德幼稚園參加了教育局免費優質幼稚園計劃，丁說，K1至K3收生沒大影響，而n班約有5至10%家長曾申請退學，但部分人在本月表示有意重新報名，未見大批學生流失。

不少幼稚園因校舍位於私營業主物業，面對租金壓力，秀德分校位於西九龍薈，有否面對租金問題？曾建樂直言此校舍租金不算貴，比一般舖位更便宜，而疫情期間業主亦有調節租金，但不便透露實際減幅。

▼復課指引▼

+ 3 + 3 + 3

家長笑言：唔使喺屋企困獸鬥

徐太笑言兩個兒子復課後不用「困獸鬥」，感開心及興奮。(鄧穎琳攝)

徐太對兩個兒子復課感開心及興奮，「唔使喺屋企困獸鬥......日日在家爭執。」K2弟弟被問到知否今天要什麼時則搖搖頭，只說：「好多肺炎...驚...要戴口罩。」

任職建築設計的陳先生及兒子見楓。(鄧穎琳攝)

任職建築設計的陳先生說，太太要帶大女上小學，故他負責陪同兒子見楓上n班：「（兒子）人生第一次返學，我都好興奮，請咗今個星期3日假陪返學。」他直言曾擔心疫情而曾考慮不讓兒子上學：「有諗過好無唔返，都聽到上年多n班家長退學，如果冬天再有一波未必返到，始終都困喺屋企家好耐，又無得去公園，就返下學啦。」

李太亦形容對大女（k3）及兒子（k1）復課感開心，「好興奮終於見到同學、老師」。(李澤彤攝)

至於家長謝太亦形容對大女（k3）及兒子（k1）復課感開心，「好興奮，三個都好興奮，終於見到同學、老師」，她透露，疫情期間不想子女沒社交接觸及停止學習，所以每月花約一萬元，安排女兒上實體小組式畫畫、黏土及中英文班，兒子則上playgroup，「等咗成9個月，之前都是上興趣班，希望保持著恆常時間表。」她直言興趣班費用「貴過學費」， 復課後會陸續減少興趣班。