復課｜伍少梅中一生由網友變同學表現興奮　校長：面授是無與倫比

本港新冠肺炎疫情有所緩和，中小學及幼稚園今日（23日）起分階段復課。位於葵涌天主教慈幼會伍少梅中學的中一、中五及中六的學生今早7時許回校上課。 有中一學生早前參加網上迎新活動，與同級同學成為「網友」，首天復課已一見如故，表現興奮；有中六學生表示，網上上課時常遇到網絡問題，也無法好好向老師提問，對於復課十分高興。校長李建文表示，與學生面對面溝通是無與倫比，能更有效教導軟技巧及價值觀，直言「熱切期待咗好耐」。

分階段復課 助理校長：軟技巧及價值觀等 面授較理想

今日(9月23日)全港學校分階段復課，就中學而言，率先返校的是中一、中及及中六級；清晨7時許，助理校長陳智偉已站在校門旁邊迎接陸續回校的學生，並與他們以「撞手臂」代替握手，目光難掩興奮。他稱，「要真正掌握學生情況，譬如健康、情緒，見面係最好」，希望在開學日讓學生感受到回家般的溫暖。

校長李建文表示，與學生面對面溝通是無與倫比，「熱切期待咗好耐」。他指，除了課堂內容，軟技巧及價值觀等均是面授較理想，又稱「老師都好掛住學生。」

學校課堂分7節 至12時50分放學

課堂由早上8時開始，共上7節，每節35分鐘，中間加插兩節小息，學生在12時50分放學。由於高年級生的課業較為緊湊，校方會視乎需要，為個別學生在下午安排面授或網上補課。

校方為學生拍「即影即有」照片紀念首天上課

今年的中一新生分為三班，學校在昨日及前日已為他們安排適應課程，參觀課室、實驗室、圖書館，亦有社工與他們和遊戲。

首兩節課期間，神父校監向每名中一學生派發禮物包，包括一盒維他命C及聖牌鑰匙圈。班主任亦會為他們逐一拍攝「即影即有」照片，以紀念首天上中學。

中一生喜結識新朋友 冀與友人學英文及舉啞鈴

中一生何同學和周同學首日上學便「老友鬼鬼」，有說有笑。他們指，早前在網上迎新活動認識，網課期間私訊對方而成為「網友」。他們首度「真身」見面時，周同學笑言對方比自己想像中矮，又稱「見到真人好玩啲！」

中一生王同學未有參與迎新活動，今天首次回校上課，表示期待已久，「好開心今朝識到三個新朋友」。他最希望和新朋友一起講英文及舉啞鈴。

中一生何同學（左）和周同學（右）首日上學便「老友鬼鬼」，有說有笑。（梁鵬威攝）

高中生關注學習進度 中五生自言體重增加3公斤 冀做gym



中六生張力嘉表示，他早前網上上課時，遇到不少阻滯，「zoom有時無聲，網絡又有時好差，聽唔到老師講嘢」。為解決問題，他更換了家裡的無線網絡裝置，甚至使用流動數據上課。身兼風紀隊長的中六生李晨智稱，早前無法跟老師見面，他會以短訊提問學業難題，但有時候也無法以文字好好傳達疑難。他們均最擔心英文科成績，對於復課表示高興。

中五生張富城稱，網上上課很講求自律，「瞓覺、食嘢、打機都唔會有人知」；恢復面授課程後，老師能督促學生，「我唔識啲咩，老師都會知」，對學習進度較佳。他續說，放暑假期間無法外出健身和游泳，導致他體重增加3公斤，「依家最想同同學做gym！」而另一名中五生顏偉亮說，最希望與老師、同學一起吃飯。

中一生王同學未有參與迎新活動，今天首次回校上課，表示期待已久。（梁鵬威攝）

防疫措施方面，學校的大門旁設有體溫探測機及酒精搓手液，每名學生進內時均須搓手。而有蓋操場的長椅，部份座位被劃上交叉符號，示意不准學生坐下，以保持社交距離。為分散人流，小息時，一道樓梯只准向下走，另一道樓梯只准向上走。

小賣部會在小息照常營業，學生紛紛排隊買魚蛋、炸雞髀。李建文指，很多家庭無法照顧學生的早餐，「唔想學生餓住個肚上堂」，直言抗疫期間也需平衡實際需要，著學生進食期間盡量不要交談。由於今天上學的學生人數不多，三個年級的同學能一起放小息，當全面復課時便會分流。