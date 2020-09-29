社工陳虹秀勸警冷靜被控暴動　官裁定表證不成立　當庭釋放

「陣地社工」陳虹秀等8人被控參與去年8.31暴動案續審，代表陳的律師昨在控方舉證完畢後向法庭陳辭稱，指陳當天只是在現場勸籲警員冷靜，認為控方指證陳的證供不足，區域法院法官沈小民今(29日)裁定陳表證不成立，當庭釋放，但同案的其他7名被告，則全部表證成立，須繼續答辯，他們均選擇不自辯，亦不會傳召證人。案件押後至10月8日，讓控辯雙方進行結案陳詞。陳虹秀在庭外稱，她在示威現場出現，只是盡其社工的責任去守護生命，這個立場不變。

代表陳的資深大律師潘熙昨稱，控方沒有任何證據指控陳與在場人士有共同意圖去破壞社會安寧，而陳當時只是在呼籲警方克制和冷靜，希望能給示威者時間離開；控方卻指陳當日穿上印有「我地係社工守護公義」的上衣，認為這屬政治表述，又指陳沒有勸阻或制止示威者，只是單方面要警方冷靜，但其實警方當時沒有阻礙任何人離開；認為陳的行為屬向警方挑釁和破壞社會安寧。

官指陳言行未構成非法集結

法官指，即使對控方證據給予最有利的考慮，認為陳虹秀（43歲，女，社工）案發時的言論和行為，不足以構成參與非法集結罪，更遑論暴動罪。

陳被裁定表證不成立後，辯方有訟費申請。惟控方反對，指陳在案發時身處現場，未有聽警員勸告離開，認為陳是自招嫌疑。法官則要求控辯雙方就訟費問題，提交書面陳詞。

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餘下七被告須繼續答辯

除陳以外的4男3女被告：余德穎（24歲，自僱人士）、賴姵岐（23歲，女，學生）、鍾嘉能（27歲，電腦程式員）、龔梓舜（23歲，廚師）、簡家康（19歲，無業）、莫嘉晴（24歲，女）、梁雁彬（25歲，無業），則繼續須就他們被控的1項暴動罪答辯，控罪指他們於去年8月31日，在灣仔軒尼詩道及盧押道一帶連同其他人參與暴動。

龔另被控1項在公眾地方管有攻擊性武器罪，指他於同日在灣仔軒尼詩道117至123號外，管有一個汽油彈和一枝伸縮棍。

案件編號：DCCC 12/2020