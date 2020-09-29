新冠肺炎｜據悉元朗護老院友初確診　第三波牽連14安老院舍奪29命

本港新冠肺炎第三波疫情爆發至今（29日），殃及14間安老院舍，當中29名長者死亡，佔全部死者人數接近三成。據悉，元朗護老院一名71歲女病人初步確診，或成第15間爆疫院舍。 香港安老服務協會委員李輝受訪時指出，院舍目前禁止長者外出，除了員工可進出院舍外，大部份院舍均設外展服務，亦有醫生到院舍巡視，而外展人員一般會到訪多於一間院舍，故一間院舍有人感染或連帶影響其他院舍，屬院舍的高危因素之一。 對於部份安老院舍有意在中秋節開放有限度探訪，呼吸系統專科醫生梁子超建議院舍在通風佳的地方設探訪區，每次探訪限制2名家屬，時間設在半小時內。

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據了解，博愛醫院一名71歲女病人初步確診新冠肺炎，病人是元朗護老院院友。記者以街坊身份致電院舍查詢時，職員確認有院友懷疑染疫需接受檢測，惟仍待衞生署通知結果。

回顧由7月初開始的第三波疫情，本港累計14間安老院舍爆發疫情，當中7間院舍合共29人死亡，佔全部105名新冠肺炎死者人數接近三成。屯門康和護老中心黃金分院最多死者，在35名確診院友中，有11人死亡；首間爆疫的慈雲山港泰護老中心緊隨其後，34名確診院友當中，已有8人離世。而救世軍隆亨長者之家的6名染疫長者有3人離世，死亡率高達五成。另外，大埔道兆善護老中心、深水埗敬福護理院、耆康會啟業護老院及葵涌豐盛老人院均分別有零星長者因肺炎病逝。

長者的抵抗力較差，也可能有長期病患，一旦感染新型冠狀病毒，病情相對嚴重，住院時間長，死亡率亦較其他群組為高。因此也解釋到為何院舍失守，特別令社會擔憂。



可能院舍員工或外展人員帶病毒入院舍



香港安老服務協會委員李輝受訪時指，院舍目前禁止長者外出，意味新個案的感染源頭可能有病毒從社區被帶入院舍，除了員工可進出院舍外，大部份院舍均設外展服務，亦有醫生到院舍巡視，而外展人員一般會到訪多於一間院舍，故一間院舍有人感染或連帶影響其他院舍，屬院舍的高危因素之一。

300間安老院舍有意中秋開放探訪 如今或叫停

李輝又透露，全港有200至300間安老院舍有意在中秋節開放有限度探訪，但有部份院舍得悉元朗護老院出現感染個案後，已決定停止此安排。

呼吸系統專科醫生梁子超稱，暫未得知該名元朗護老院友的感染源頭，認為衞生署應追查她的接觸史，找出潛在輸入病毒渠道，譬如到醫院覆診、由員工及探訪者傳染等等。假如她不曾外出，或間接反映社區傳播的情況比想像中嚴重。

梁子超​：建議院舍在通風佳的地方設探訪區 限半小時

梁子超表示，如社區感染的情況接近零，而院舍及探訪者同時做好防疫措施，院舍爆疫風險應是可控。

他建議院舍在通風佳的地方設探訪區，每次探訪限制2名家屬，時間設在半小時內；期間院友及家屬需保持1.5米距離，以及必須戴口罩。 他又稱，院舍應勤於清潔共用設施，開放探訪後密切留意員工及院友有否出現病徵。若院舍無法安排親身探訪，他建議運用視像見面，讓長者平衡心理及社交健康。