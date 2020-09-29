新冠肺炎｜許樹昌：通關需14天零本地感染　暫不應放寬防疫措施

本港第三波疫情未平，政府專家顧問、中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌今（29日）早在新城節目《香樹輝King King傾》表示，政府現時希望盡快通關，本港起碼需要達致14天零本地確診，故暫時不應再放寬防疫措施。

▼9月25日起重開處所及放寬措施▼

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本港第三波疫情「近水尾，但手尾長」

政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌稱，本港第三波疫情已經「近水尾，但手尾長」。社區又出現不明源頭個案，代表社區仍有隱形傳播鏈。隨著疫情放緩，市民現時的檢測意欲不高，他呼籲有輕微呼吸道系統徵狀的人士，到醫管局普通科門診留深喉唾液作檢測。

他又說，政府現時希望盡快通關，條件是兩地疫情受控，本港起碼需要14天零本地確診。他認為政府暫時不應再放鬆防疫措施，否則可能又引致疫情爆發，通關便遙遙無期。中秋節長周末在即，他呼籲市民小心，盡量不要逗留在人多擠逼的地方，進食後盡快戴上口罩，以及勤洗手。

政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌。（資料圖片／盧翊銘攝）

許樹昌續稱，全球現有38款疫苗正在進行臨床測試，當中9款已進入第三期測試，在爆發率高地方如巴西及印度，抽4至5萬名健康人士接種疫苗，觀察效苗是否有效受感染風險、病情嚴重性及死亡率。他估計在11至12月便有有相關研究數據。

由於市民普遍有戴口罩，許樹昌說本港流感夏季高峰期並沒有出現，而澳洲及阿根廷等南部國家的冬季流感高峰期亦減緩。