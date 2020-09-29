新冠肺炎．9.29｜增4輸入個案　限聚令維持4人　體育場所放寬限制

本地第三波新冠肺炎疫情回穩，衞生署今日（29日）公布新增4宗個案，累計增至5,080宗。 4宗均是輸入個案，兩男兩女患者年齡介乎31至45歲，患者由法國、加拿大及印度返港。 上周五（25日）延續生效的防疫措施，將於本周四（10月1日）中秋節兼國慶日午夜屆滿。政府公布4人限聚令、食肆限桌令及口罩令等再延長7日，由本周五（10月2日）至下周四（10月8日），但准許足球及籃球等21種運動可以不受限聚令進行，意味相關球場可以重開。

食環署房委會公開招標非接觸式付款 檔戶10月中旬可申請資助

【21:08】本港爆發第三波新冠肺炎疫情，當中涉及街市確診個案，曾有傳媒在現金中檢出新冠病毒。政府早前指，會考慮一筆過資助食環署轄下街市引入非接觸式付款。食環署及房委會今日（29日）就相關計劃，邀請非接觸式付款服務提供者，表明意向及提交服務計劃資料。

同時指出，當局將向食環署／房委會轄下街市的檔位租戶提供每檔劃一5,000元的一次性資助，用於為顧客提供最少一種非接觸式付款方式的初期安裝費用及服務和其他收費，料資助計劃的公開申請將於今年10月中旬展開。

▼10月2日起重開處所及放寬措施▼

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限聚令｜足球場籃球場10月2起有望重開 准多於4人比賽

【19:00】政府公布放寬部份社交距離措施，於10月2日至8日期間，體育處所可重進行隊際運動，運動期間，人數上限按籃球、足球、排球、棒球等各種隊際運動項目而定，可以多於四人。另外宗教活動獲豁免，人數限制需不多於該處所可容納人數的50%。

公眾地方限聚4人禁令及強制戴口罩的要求則持續。

政府亦修改法例第599C及第599E章下，當局可指明「第二類指明地區」的有關人士在符合相關條件下，可獲免除強制檢疫安排的要求，修訂明起生效。政府會再檢視個案數目較低水平的地區，如內地及澳門是否可列為第二類指明地區，再作公布。

新冠肺炎｜據悉元朗護老院友初確診 第三波牽連14安老院舍奪29命



【16:36】本港新冠肺炎第三波疫情爆發至今（29日），殃及14間安老院舍，當中29名長者死亡，佔全部死者人數接近三成。據悉，元朗護老院一名71歲女病人初步確診，或成第15間爆疫院舍。香港安老服務協會委員李輝受訪時指出，院舍目前禁止長者外出，除了員工可進出院舍外，大部份院舍均設外展服務，亦有醫生到院舍巡視，而外展人員一般會到訪多於一間院舍，故一間院舍有人感染或連帶影響其他院舍，屬院舍的高危因素之一。部份院舍原擬開放中秋節探訪，如今或因再有院舍失守而擱置計劃。

新冠肺炎｜今增4宗確診全屬外地輸入 相隔兩日再錄零本地感染

【14:02】衞生署衞生防護中心公布，截至9月29日零時零分，中心正調查4宗新增新型冠狀病毒確診個案，至今本港個案累計5 080宗（包括5 079宗確診個案和一宗疑似個案）。



4宗新增個案均曾於潛伏期身處外地。

【12:18】消息指，今日增大概4宗新型肺炎確診個案。

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新冠肺炎｜許樹昌：通關需14天零本地感染 暫不應放寬防疫措施



【10:00】中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌今（29日）早在新城節目《香樹輝King King傾》表示，政府現時希望盡快通關，本港起碼需要達致14天零本地確診，故暫時不應再放寬防疫措施。

新冠肺炎｜消息：元朗護老院七旬院友初確診 隔三周再現院舍個案



【9:22】消息指，博愛醫院增一名71歲女病人初步確診新型肺炎，據悉病人是元朗護老院院友。記者以街坊身份致電院舍查詢時，職員稱有院友懷疑染疫需接受檢測，未知結果，仍待衞生署通知，又著「大家保重」。對上一次公布有院舍爆疫，是9月3日，匡智梨木樹照顧員（#4837）。

袁國勇：共用物品如森林大火 籲勿碰街市檔毛巾 已去信醫管局



【9:00】香港大學微生物學系講座教授袁國勇，今（29日）早在商台節目《在晴朗的一天出發》表示，市民外出時最好自備物資，不要共用街市檔毛巾或其他器具，「共用情況喺疫症情況係唔要得，好似森林大火。」他又稱，醫院亦有共用器具情況，譬如一個病房共用一至兩個量血壓工具，他曾就此情況去信醫院管理局建議改善。

▼9月25日起重開處所及放寬措施▼

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昨日總覽：新冠肺炎．9.28｜增10確診近8日新高 啟德沐泰街地盤共2工人染疫

新冠肺炎｜許樹昌：社區仍有隱形患者 不宜放寬限聚令、食肆人數

新冠肺炎｜逾350間酒吧簽署抗疫承諾約章 促放寬限制人數及時間

新冠肺炎｜增10宗確診 3宗屬有源頭本地感染 何文田1歲男童中招

疫境哀歌｜中秋節難團圓 安老院謝絕探訪 老伴半年未相見

【08:00】打開家中電視機，玲婆婆（化名）盯著發光螢幕愣着，畫格不斷轉變，但她心思早已飄到遠方。這已是不知第幾天的失眠夜，她惦記體弱的老伴，但對方身在安老院，疫情爆發以來相見無期。

院舍謝絕探訪，掛心老伴吃不飽、穿不暖，她天天厚著臉皮到訪，左手撐著拐杖，右手帶著一袋二袋，但總是吃閉門羹收場，如是者已大半年。周四（1日）是中秋節，兩口子有糖尿病，玲婆婆想起以往一起留家分享「豬仔包」當月餅的舊事。明月當空，今年兩人難見面團圓，她只寄望疫情盡快遠去，生活回復正常，再見久違的另一半臉龐。

▼迪士尼收地兼重開▼

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新冠肺炎｜明年電影金像獎典禮停辦 順延2022年合併舉行

新冠肺炎｜黃大仙祠10月4日重開 嗇色園：對外宗教活動另行通知