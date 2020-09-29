新冠肺炎｜元朗護老院無人應門　第三波疫情前已禁進入院舍送外賣

博愛醫院一名71歲女病人初步確診新冠肺炎，據指病人是元朗護老院院友。記者下午到元朗鳳翔路實地了解，護老院拉下鐵閘，拍門無人應門。據悉，雖然護老院位於鳯翔大廈一樓，但住宅出入口，與護老院入口分開。附近食肆指，自疫情爆發後甚少見到長者出入，在第三波爆發前亦曾送外賣到院舍，但只能在接待處交收，不能進入院舍。

本港新冠肺炎疫情漸趨平穩，但消息指，博愛醫院一名71歲女病人初步確診新型肺炎，她是元朗護老院院友。第三波疫情先後有多間護老院有群組，令人憂慮再有大爆發。

記者下午到元朗鳳翔路實地了解，護老院拉下鐵閘，拍門無人應門。但有職員由護老院的窗口俯視街道，並以電話拍攝在場的記者。

至5時許，一輛救護車駛至元朗護老院的後門，救護員身穿全副防護裝備上門。救護員表示，是一名女性報稱有普通不適。5分鐘後，一名婆婆由擔架送上救護車。

護老院位於鳯翔大廈一樓，但有非緊張服務接送人員透露，平時接送長者是從護老院地下大門出入，未見過從另一邊的住宅門口出入。

而護老院兩邊的食肆則照常營業。日式食肆負責人楊先生，對護老院有初步確診感驚訝，但不感擔心，因為餐廳每日都會消毒清潔。他表示，平常護老院鐵閘沒有關上，但有貼告示指不能探訪。他早於第三波疫情時，曾經送外賣到護老院，但只能在接待處交收，不能進入院舍內。

在附近麵店工作的盧小姐亦表示，不擔心附近有老人院初步確診，因為長者在疫情後已經甚少出入。有街訪也指，疫情前會見到長者出入，亦有職員為長者推輪椅散步，但近期已少見。

居民鍾太太與兒子途經護老院，他們指，不時會經過有關位置，但並無留意該處有護老院營運。他們強調平時有帶備消毒紙巾，以及勤洗手等，相信不會染疫。

至晚上6時許，鳯翔大廈安排清潔公司到大廈進行消毒，大廈內張貼告示指「收到通知有一宗確診個案」。管理員無奈指：「有時有啲擔架個啲，唔可以另一面門口出入，一定要經呢面，好麻煩。」

記者由大廈後門嘗試上護老院，可見護老院燈火通明，內有嘈吵聲，拍門未有人回應。

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