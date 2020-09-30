12港人潛逃｜中秋未能團圓　家屬送月餅：希望可睹物思情

12名港人早前潛逃被內地海警截獲，被扣押在深圳鹽田區看守所，至今扣留深圳逾一個月。明天即將是中秋節，12名港人部份家屬今日（30日）到中聯辦表達訴求，並將月餅放在中聯辦的水馬前，希望他們能轉送予扣押者。 有扣押者的妻子稱，中秋本來是團圓之日，但她現在連丈夫是生是死也不知。她送上印有丈夫喜歡的公仔的月餅，「希望他能睹物思情，看到兩個月餅，好像看到我們兩個人一樣。」

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上午11時，數位家屬在議會陣線朱凱廸、本土派鄒家成的陪同下，由西區警署步行至中聯辦外，沿途高叫「還我仔女」、「拒絕官派律師」等口號，之後將月餅放在中聯辦水馬前。

現場人士散去後，有警員手持黑色垃圾袋到場，之後離去，水馬前月餅不知所蹤，未知月餅去向。

12名港人部分家屬今日帶同月餅，到中聯辦表達訴求，並希望中聯辦能將月餅轉送予扣押者。（鄭子峰攝）

冀月餅可睹物思情

扣押者黃偉然的妻子說，在中秋節中，理應一家人團聚在一起吃月餅、吃飯和看電視劇，「但是我們今年沒有這個機會了⋯⋯他是生是死我都不知道，音訊全無。」

她又指，早前曾請律師與他會面，但卻被拒絕，坦言十分無奈，「這種無奈只能意會，不能言傳。」她說，今年買了一大一小的月餅到場，其中一個印上他丈夫喜歡的公仔，希望透過中聯辦將月餅送到丈夫手上，「希望他能睹物情思情，看到兩個月餅，好像看到我們兩個人一樣。」

我個仔鐘意食月餅，希望佢可以食得到

另一被扣押者鄭子豪的父親，亦在水馬前放下一盒冰皮月餅，他坦言：「我個仔鐘意食月餅，希望佢可以食得到。」而李子賢的母親則說，政府從未有回應訴求，更直言：「中秋不快樂！」

數位家屬在議會陣線朱凱廸（右）、本土派鄒家成（左）的陪同下，由西區警署步行至中聯辦外。（鄭子峰攝）

要求與張建宗及李家超會面

協助家屬的本土派鄒家成指，對於12港人家屬的求助，入境處及警方均敷衍了事、甚至著家屬自行與中方聯絡。他又指，早前到灣仔警察總部報案後，至今仍未收到新消息，亦未收到官派律師的名單及聯絡方法。

家屬要求與政務司司長張建宗及保安局局長李家超會面，重申家屬其中兩點訴求，包括拒絕官派律師，要求安排家屬委託律師面見當事人；以及要求海事處公開事發當日果洲群島一帶的雷達紀錄。