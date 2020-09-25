12港人潛逃｜民主派包圍張建宗　要求政府見家屬　張建宗3度避走

12名港人涉偷渡台灣被中國海警截獲，已被扣押深圳第32日，立法會議員及家屬多次要求港府出手協助，安排見面及接被拘留者回港不果。政務司司長張建宗今早（25日）到立法會出席財會，於進入會議室前被民主派議員攔截，民主黨林卓廷、胡志偉等多人高舉標語及叫口號，要求張建宗釋放12港人及見其家屬。張建宗3度避走，惟最終亦難逃於會上再度被質問，回應指有關事件與今日議程完全扯不上關係，入境處及駐粵辦會與家屬保持聯絡。

今早8時45分，張建宗抵達立法會，準備進入召開財會的會議室1之際，被一眾民主派議員包圍，要求港府派出官員前往深圳探望12名被拘留港人，並親自與港人家屬見面。張建宗拒絕回應並走避至官員休息室，林卓廷、胡志偉、尹兆堅等強行將休息室門推開，要求張建宗出來對話。擾攘數分鐘後，張建宗步出房間，對民主派表示會回去考慮，按程序現已先由入境處處理。

民主派對張建宗的回應並不收貨，繼續包圍對方並呼叫「張建宗，見家屬」的口號，張建宗其後避走至閑置的會議室3，民主派再次闖入及繼續呼叫口號。及至上午9時財會開始，張建宗在保安護送下進入會議室1，民主派緊隨其後，並在各自的桌上放上寫有「立即釋放十二港人」的紙牌。財會主席陳健波質疑紙牌內容與會議無關，公民黨譚文豪反駁稱「抽超市禮劵都要上網填表，依家困住咗呢12港人又點申請」，認為第3輪抗疫基金與被扣港人亦有關聯。最終陳裁定牌上內容於會議內容不相乎，要求保安收走。

會議開始，公民黨楊岳橋首先發言追問張建宗12港人事件，張建宗回應指，有關事件與今日議程完全扯不上關係，又稱入境處及駐粵辦不斷與家屬保持聯絡，一直努力轉達家屬訴求及關注事件；如果家屬要求與政府見面，入境處願意見面，若果在處理上有困難，政府高層亦必定關注。

議會陣線毛孟靜就質問，有否要求內地移交12名港人返港。張建宗表示，已向民主黨涂謹申回信交代，希望議員不要糾纏，又指財委會需要討論重要事項，如果改為討論12名被扣港人，可能會令市民失望。