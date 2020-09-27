12港人潛逃｜朱凱廸撰文質疑內地越境執法　警去信斥朱「揣測」

12名港人因涉嫌干犯「偷越國（邊）境罪」，被深圳鹽田公安局拘押已一個月，港府昨天發聲明，廣東省公安廳稍後將依據《中華人民共和國刑法》、《中華人民共和國刑事訴訟法》，向深圳市鹽田區人民檢察院呈請對有關人士批准逮捕。 協助12港人家屬的立法會議員朱凱廸早前以《12人被捕的三種可能，兼尋果洲群島目擊者》為題撰文，指內地海警有越境執法的可能性，要求海事處公開8月23日早上果洲群島「一尺排」附近的雷達紀錄。港島總區重案組第三隊總督察日前去信朱凱廸，指他在文中作多項揣測，強調水警指揮及控制中心曾檢視當天上午的航行監察系統紀綠，未有發現任何內地海警船進入或停留本港水域。

朱凱廸在9月24日發表文章，指「長洲覆核王」郭卓堅曾引述「目擊者」指，12人是於該日早上8點多，於香港水域內果洲群島東南面的「一尺排」停船期間，被一艘高速駛至的白色中國海警船越境逮捕；中國海警則表示，12人是於當日早上九點多，於北緯21°54'00''，東經114°53'00''的中國水域毗鄰區被捕。

朱凱廸指，「一尺排」、中國水域毗鄰區相差約66公里，即35.6海浬，若假設郭卓堅和中國海警的講法均正確，認為有可能是中國海警先在香港水域內控制12人，再把他們帶到中國水域毗鄰區遊一圈，以掩飾越境執法的事實，再帶到深圳扣留。朱凱廸要求海事處只需公開8月23日早上果洲群島「一尺排」附近的雷達紀錄，指出並沒有他聲稱的船隻活動即可。

不過警方隨後向朱凱廸發信，他在文中作多項揣測，強調水警指揮及控制中心曾檢視當天上午的航行監察系統紀綠，未有發現任何內地海警船進入或停留本港水域，當天上午亦未有接獲任何上述報告或市民求助，又指若朱凱廸就案件有進一步資料提供，包括「目擊者」的資料及聯絡方法，著他與港島總區重案組第3A隊聯絡。

朱凱廸在社交網頁貼出信件，批評警方不肯交資料，又批評他的撰文是「揣測」。

▼12被捕港人家屬記者會及報警情況▼