口罩配襯時裝　本地商家斥七位數旺區設專門店　有信心兩個月回本

新冠肺炎疫情持續，口罩成為市民必需品，市場供應已回復穩定，口罩款式甚至五花八門。有自設廠房的口罩生產商看準口罩作為時裝配襯一部分，在佐敦彌敦道租用逾千呎地鋪，開設口罩專門店，售賣20多款特色口罩，租期為約半年，期望市民可於疫情「苦中作樂。」有光顧的市民指，口罩款式吸引，明日是中秋節，故購買作為送禮之用，「有少少變化亦都係開心。」

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本地口罩品牌「Masklab」本月下旬在佐敦彌敦道開設口罩專門店，地鋪約1200呎，售賣20多款不同顏色、圖案的口罩，定價為138元至158元一盒，每盒有50個口罩；另外，每個口罩可獨立拆售，為38元10個。品牌指，所有口罩均達美國及歐盟最高標準，達ASTM F2100 level 3及EN14683 Type IIR。

Masklab聯合創辦人陳雅博表示，家族本身經營戶外傢私生意，熟悉不織布材料，在疫情初期已留意到口罩需求，三月成立公司，在新蒲崗設廠生產口罩，六月在網上推出銷售多款顏色口罩，平均每日賣出三萬個，至今賣出一千萬個，本地佔約八成；海外市場佔三成。

Masklab聯合創辦人陳雅博表示，口罩銷售數字反映花款口罩具有市場需求，認為口罩不只是防疫用品，更是時裝配襯一部分。（梁鵬威攝）

陳認為，雖然口罩市場供應充足，但其銷售數字反映花款口罩具有市場需求，認為口罩不只是防疫用品，更是時裝配襯一部分，故大膽斥資多七位數，短租彌敦道地鋪半年，開設專門店賣特色口罩。他續指，由於自設廠房生產，可有效控制出貨量，前十日試業期已賣出30萬個口罩，相信有望兩個月內回本。

他笑說，特色口罩概念源起來自太太，因對方認為市面口罩款式單一，日日配戴沉悶，加上不少客人有類同反映，故希望公司出產的口罩可為大家「苦中作樂。」

自設廠房的口罩生產商看準口罩作為時裝配襯一部分，在佐敦彌敦道租用逾千呎地鋪，開設口罩專門店，售賣20多款特色口罩。（梁鵬威攝）

客人蕭先生在現場購買10個口罩，認為款式吸引，明日是中秋節，故購買作為送禮之用，「有少少變化亦都係開心。」

賴太則表示，疫情持續下，配戴同一顏色口罩較悶，故購買多種顏色的口罩作為襯衫之用，「氹自己開心。」

林太則指，具花款的口罩，能夠吸引小朋友配戴，故與四歲女兒特意前來買口罩。