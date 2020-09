【口罩工廠】首推七彩幼童、LV 3口罩　震撼優惠與港人齊抗疫

持續抗疫半年,佩戴口罩成了生活新常態。MASK FACTORY也未有鬆懈,9月推出「Don't let them take your smile away」企劃,首度推出幼童口罩、ASTM Level 3口罩、型格黑色口罩及獨立包裝,而且這次售賣之所有產品的過濾效能均達到BFE+PFE+VFE>99%。讓市民繼續安心抗疫,做到「蓋著面,但蓋不住笑臉」!

V99 Kid Rainbow ASTM Level 3 幼童口罩 超抵價開售

學童停學抗疫多月,終於在9月有限度復課,家長們自然要第一時間為子女張羅優質口罩。MASK FACTORY適時首推幼童款式V99 Kid Rainbow Loop Face Mask,口罩升級至ASTM Level 3規格及獨立包裝,更提升了面層抗水效能,加上極高透氣度,玩樂不停的小朋友戴起來格外舒適。為配合「Don’t let them take your smile away」企劃主題,幼童口罩面層共有彩虹七色,小朋友每日佩戴也不會感到沉悶。

產品型號:V99 Kid Rainbow 幼童口罩^

定價:$158

首次發售優惠價:保護方案$78/盒、單盒$128/盒

現低至37折,$57.4/盒、$1.64/片*

適合年齡=2-6歲

規格:ASTM Level 3

數量:35片獨立包裝,每種顏色5片

口罩尺寸:125mm x 85mm

升級A3口罩 ( ASTM LEVEL 3 成人口罩 )

首度推出的A3 Medical Face Mask及A3 Loop Medical Face同時獲得ASTM Level 3 認證,採用日本大熱的白色設計、保持極高透氣度之餘、更提升了面層抗水效能,防護功能更進一步。

產品型號:A3 /A3 Loop Medical Face Mask^

定價:$128

首次發售優惠價:$118

現低至68折,$86.8/盒*

規格:ASTM Level 3

顏色:白色

數量:30片獨立包裝

V99 Black Loop Face Mask抗疫不失型格

MASK FACTORY延續「Don’t let them take your smile away」企劃信念,特別推出黑色的V99 Black Loop Face Mask,3層物料跟橡筋耳繩均為黑色,實行抗疫不失型格,以便配搭不同造型。

產品型號:V99 Black Loop Face Mask^

定價:$108,現低至$79.5/盒*

規格:ASTM Level 2

顏色 =黑色

數量:30片獨立包裝

*凡選購口罩保護方案,均獲以下優惠:

1) 額外送贈:購買12個月保護方案,額外多送3個月;購買6個月保護方案,額外多送1個月。

2) 額外折扣:購買2套保護方案,額外95折;購買3套保護方案,額外92折。

購物消費滿$1600或以上即送V99 Sage別注版口罩。

升級獨立包裝首登場 加推「Happy Share推薦同賞計劃」

MASK FACTORY既有口罩系列同時推出獨立包裝設計,包括皇牌V99、V99 Loop、V99 Nano、J99 Nano口罩,攜帶外出更方便。

另外MASK FACTORY 推送【買滿即送優惠】客人只要於MyMaskFactory.com折實消費滿指定金額,即獲贈指定產品。此外,MASK FACTORY再加推【Happy Share推薦同賞計劃】 新會員以會員推薦連結購物即享指定優惠,抗疫同時跟家人好友分享消費著數,真正開心Share,真正「蓋著面,但蓋不住笑臉」!

^資料及相片由客戶提供

#詳情請參閱官網開售訊息