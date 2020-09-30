臥底警混入黑幫調查　疑反揭發警黑勾結　涉案賭場負責人認罪候懲

警方前年派出臥底混入黑幫社團，並獲派到非法賭場工作，惟他在幫派中的「老頂」，又疑與數名反黑組警員有聯絡，更計劃了一場「大龍鳳」拘捕行動，臥底警更被安排與該些反黑警員接洽，討論行動細節，包括如何設置場景及安排被捕賭客等，惟行動最終取消。一名涉案的非法賭場負責人，今（30日）在區域法院承認串謀妨礙司法公正罪，案情透露，臥底警期間不但返回警署與數反黑警討論安排，反黑警對被捕賭客也有特別要求，包括：唔要南亞裔，唔要唔夠秤，唔要通緝。

同案另有4警被控

被告陳少寶（39歲），承認於2018年5月2日至7月10日，在香港與他人串謀妨礙司法公正。至於同案的四名被告：警員趙廣林（54歲）、賴福康（48歲）、傅裕文（36歲）、張子健（28歲），則否認控罪。全部被告的案件押後至明年1月15日再訊，已認罪的陳須還柙。

被告陳少寶在區域法院承認一項串謀妨礙司法公正罪。(資料圖片)

警金輝行動派臥底混入黑幫

案情指，警方於2016年12月展開名為「GOLDLUSTER 金輝」的行動，派出一名警員滲入荃灣和勝和一派系，該派系的「阿頂」為王偉軍(又名菜仔)。菜仔於2018年初，派卧底警到荃灣德士古道某工業大廈單位內的非法賭場工作，場內有三部釣魚遊戲機，玩家贏錢後會被抽「水錢」，本案認罪的被告陳少寶為該賭場的負責人。

與此同時，警方接獲情報得知陳所負責的非法賭場，並交由荃灣反三合會行動組調查。

陳原被安排在行動中被捕

2018年6月，臥底警按菜仔指示，把賭場內的兩部釣魚機等運走。菜仔之後又著臥底警，聯絡一名「反黑南哥」，並指已與警方安排，有警員將會突擊搜查賭場，菜仔已安排陳和另外4名「賭客」遭警方拘捕。

臥底警到警署見反黑南哥

同月20日，臥底警致電「反黑南哥」，對方叫臥底警帶同賭場單位的租約，到荃灣警署會面。臥底警當晚9時許，到達該警署外，會合兩名男子，其中一人自稱是「反黑南哥」。

兩人帶臥底警到警署內一間房，房中另有兩男。在警署外與接待過臥底警的男子拍下臥底警帶來的租約，又搜查他及關掉其手提電話。

反黑南哥建議賭場內的擺設

「反黑南哥」和該男子之後查問賭場的情況，「反黑南哥」提議臥底警將一些香煙、飲品及租約放在賭場單位內，前門裝設的閉路電視系統加裝硬碟。他又提議搬走大部份的櫈，並指單位內只得一部釣魚機，但有20至30張櫈， 不合邏輯。「反黑南哥」又問安排什麼戲子假扮賭客，謂：「唔要南亞裔，唔要唔夠秤，唔要通緝。」

會面中，卧底警主要和在警署外接待過他的男子交談，他進入警署才見到的兩人及另一身份不詳的男子，則只在旁聆聽，未有提出反對。

陳承認原被安排被捕並可獲5千元

「反黑南哥」翌日致電臥底警，表示會於2018年6月22日晚上11時後，到賭場單位，要求臥底警要準備就緒。臥底警和陳則在22日下午，把香煙等放在單位內。惟警方的搜查行動，最終取消。

臥底行動之後曝光，「反黑南哥」和陳等人先後被捕。陳在警誡下承認是賭場的負責人，並與菜仔協議，陳會於6月22日被警方拘捕，他並可獲5000元。

案件編號：DCCC917/2019