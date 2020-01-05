【1.5上水遊行】臥底警疑遭同僚噴椒　出示委任證才獲「放行」

反逃例風波持續近7個月，上水今日（5日）有「和理行之不要水貨辦年貨」集會及遊行。遊行結束後，警方曾在上水中心作驅散行動，制服及帶走多人。 有傳媒報導，一名便衣蒙面警員亦在上水中心多次被胡椒噴霧噴面，直至他展示委任證後，防暴警員才停止使用胡椒噴霧。就圖片可見，該名警員神情痛苦，要由他人攙扶離開。

1月5日，有黑衣警員懷疑中椒不適，神情痛苦，要由他人帶走。（中大校園電台提供）

警方於下午4時15分表示採取行動，截停及拘捕涉嫌干犯非法集結人士。就現場所見，防暴警員及蒙面便衣警員曾進入上水中心，並在商場內使用胡椒噴霧，場內有人被制服，警員又將部分傳媒驅趕。

據「加山傳播」報道，一名蒙面便衣警員在上水中心內，被執勤的同僚噴胡椒噴霧「誤傷」。報道指，有防暴警員多次用胡椒噴霧向他噴面，直至該名便衣蒙面警員展示出委任證後，其同僚才停止噴胡椒噴霧，最後他由兩名蒙面警人攙扶離開，當中一人有展示委任證。

「中大校園電台」亦報道，一名有配戴委任證的黑衣警員懷疑中椒不適，被帶離現場。就圖片所見，一名身上掛有委任證的男子神情痛苦，由兩名蒙面的男子攙扶，他們同樣身穿黑衣，但只得一人掛上委任證，另一位則手持胡椒噴霧，相信後者亦是便衣警。

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12月26日，一名手持黑色警棍的蒙面懷疑便衣警，被防暴警用手抓住其頸部及大喝。（資料圖片／黃偉民攝）

拆禮物日防暴用警棍打「自己友」

事實上，今次並非首次有防暴警員錯認便衣警為示威者。於拆禮物日（26日）期間，有示威者曾在大埔超級城發起「和你SHOP 蒙面日」，現場有多名面上戴上黑色圍巾、身上無識別的懷疑便衣警員在場。

當防暴警員到場後，有手持警棍的懷疑便衣警被防暴警抓頸，需由另一名同樣面戴圍巾的男子提醒對方為「自己人」才獲放行；另一名蒙面的懷疑便衣警，則被防暴警員箍頸，又被警棍打向其下肢。兩名懷疑便衣警員的眼睛更疑被胡椒噴劑噴中，最後需要洗眼。