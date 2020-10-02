房協邀大學生為長者戶改裝家居　添置用具提升居家安全

房協於轄下20條出租屋邨推行「樂得耆所」，支援長者於住屋、社交等需要。適逢中秋節，參與房協獎學金同學會的大學生於職業治療師的指導下，為祖堯邨的長者住戶度身製作改善家居安全的小工具。 年逾七旬的吳氏夫婦，居住於祖堯邨超過40年，隨着年齡增長，居家安全越見重要，例如廚房位置有梯級位，會容易絆倒；另一方面年紀老邁，難免會善忘，疫情下二人曾經忘了戴口罩外出；兩名參與計劃的理工大學學生，經過探訪了解二人所需，為他們的家居添置小物件，如自行設計的提示標貼、防滑貼等，提升家居安全。

吳先生需要定期往耳鼻喉科及眼科覆診，獲同學們為他添置覆診紀錄薄。（梁鵬威攝）

吳氏夫婦自1978年起居住於祖堯邨，兩人年過七旬，偶有善忘情況出現，吳太太稱過往曾忘記戴口罩外出，二人亦要定期往醫院覆診。有見及此，參與計劃的兩位同學，分別為就讀理大地產及建設測量學士課程的劉皓男，及就讀理大社會政策及行政學士課程的鄭嘉軒，經過實地探訪了解吳生吳太的需要後，為他們的家居度身訂制家居安全方案。

他們稱，探訪期間看到單位內的廚廁均與客廳接駁位不平坦，於是在該處放置防滑貼；同學又注意到二人愛到處走動，又為他們購置防滑拖鞋。鄭嘉軒稱，探訪時發現吳先生需要分別往耳鼻喉科及眼科定期覆診，於是為他添置覆診紀錄薄，並於門口貼上提示標語，提醒二人出門要戴口罩。

吳太太(左)獲鄭嘉軒同學為她添購藥盒，清楚分開不同藥物。（梁鵬威攝）

職業治療師提醒 勿用地布吸積水

二人稱，透過計劃發現長者對於家居安全缺乏認知，曾有長者將藥物隨意放置於紙皮箱內；又於探訪期間曾目睹長者絆倒，更差點撞到檯邊的尖角。房協一級職業治療師樊庭輝稱，一般長者家中會出現光線不充足的情況，容易被電線等物品絆倒；而長者亦習慣以地布或報紙吸乾廚廁積水，惟地布或報紙並不防滑。

樊庭輝又指出，不少長者會用椅凳洗澡，但普通椅子不夠承托力，容易令長者向後跌，他提醒最好購買洗澡專用的椅子；至於藥物方面，因長者多需要服用數種藥物，樊庭輝建議要用藥盒清楚放好。