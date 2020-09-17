房協沙田乙明邨組裝合成長者屋　造價約一億元　料2023年中落成

香港房屋協會於去年公布於沙田乙明邨興建長者屋，並以「組裝合成法」興建。房協指，已就項目上蓋工程招標，料將於2023年年中落成。項目涉及建築成本約1億元，包括興建長者康樂中心等設施。 單位面積約226平方呎，將提供基本設施，包括潔具、抽油煙機等，並會有專為長者而設的家居設施。

房協沙田乙明邨長者屋項目構想圖。（房協提供圖片）

房協去年公布於沙田乙明邨興建長者屋，選址乙明邨明耀樓旁邊和街市之間一幅空地。房協指，過去一年已委聘建築顧問為項目進行土地勘測、詳細規劃及設計等工作，由於空地上原有一條行人天橋接駁明耀樓及邨內其他地方，房協早前已拆卸。

將重置羽毛球場

長者屋樓高10層，當中8層為住宅用途，每層有8伙，共有64個單位；而地面則設有逾800平方呎的長者康樂中心，一樓則會設置室內行人通道接駁明耀樓，以取代拆走的天橋。項目內亦會設有電梯，惟不會使用「組裝合成法」興建。每個單位面積約為226平方呎，將為開放式設計，而廚房亦將會為開放式，將不設明火煮食。房協將會提供基本設備，包括磚、潔具、抽油煙機等，亦會有「長者友善」及方便輪椅使用者的設備，包括防滑淋浴椅、可移除的沐浴間底盤等。此外，地盤位置包括屋邨內一個羽毛球場，房協於諮詢居民後，將會在邨內原為滾軸溜冰場位置重置羽毛球場。

+ 5 + 5 + 5

房協助理總監（項目管理）張冠華指，項目建築成本約為1億元，受疫情影響，加上地盤旁為一所學校，為避免影響早前進行文憑試，項目落成日期由原定的2022年底延至2023年年中。房協已就項目的上蓋興建工程招標，當中要求投標的承建商先取得屋宇署許可，現已接獲數個承建商的標書。

乙明邨寬敞長者住戶願調遷 日後可終身免租

現居於乙明邨的全長者寬敞租戶、即所有戶籍上的成員均達70歲的人士，可獲優先調遷至新大樓的單位，並可享終身免租優惠。房協指，現時乙明邨約有50戶合資格的住戶，現時支付的月租介乎2400元至3400元，而房協共20條屋邨內則有約800戶符合申請資格的住戶。