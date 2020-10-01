西九文化區三CEO均敗走　何慶基：憂政府人員繼任　對未來不樂觀

西九管理局早前宣布，西九文化區管理局行政總裁栢志高將於今年11月28日提早離任。西九博物館前顧問小組成員、中大文化研究系客座教授何慶基今（10月1日）早在港台節目《千禧年代》表示，西九文化區的行政總裁接二連三辭職，「一兩個係個別事件啫，但全部都係好有資歷嘅人」，估計因西九文化區的的營運模式問題嚴重。他擔心繼任人將是政府人員，直言對西九文化區未來發展不樂觀。

翻查資料，西九文化區管理局的歷任行政總裁均無完成任期。首任行政總裁謝卓飛的任期是2010年8月至2011年1月，歷時僅五個月。接任的連納智的任期為2011年5月至2015年8月，為時四年多。他完成首份合約後，本身獲續任兩年，惟他提早請辭，較原定合約提早一年離任。

西九博物館前顧問小組成員、中大文化研究系客座教授何慶基指出，西九文化區的行政總裁接二連三辭職，「一兩個係個別事件啫，但全部都係好有資歷嘅人」，估計關乎園區的營運模式及監管出現嚴重問題。

何又指，西九文化區的架構官僚，最初堅持獨立運作，但後來受政府影響太大。他估計政府可能找康文署或民政局的人等繼任行政總裁，「一定依足規矩，但西九依家已經死氣沉沉。」他直言，對西九文化區未來發展不樂觀，該處至今唯一只落成了戲曲中心，平日都很冷清，在文藝上未能與社區建立關係，而政府正同時發展大館等文化項目。園區未來將需自負盈虧，進行商業活動，他擔心「贊助都成問題」。