栢志高請辭｜西九文化區「中魔咒」　行政總裁三換三敗走

西九文化區管理局行政總裁栢志高（Duncan Warren Pescod）將於今年11月提早離任，未能完成其原定明年8月到期的合約。繼首兩任行政總裁謝卓飛和連納智後，栢志高已是連續第三位西九行政總裁，無法「善終」安然完成任期，職位淪為「三煞位」。

行政總裁「車輪轉」 謝卓飛5個月閃電跳槽最經典

西九文化區管理局於2008年成立，2010年投入運作，按慣例由在任政務司司長任主席，直至2017年由前政務司司長唐英年任主席後才打破。不過歴任行政總裁，都出現「凳都未坐暖」就揮手告別的情況。

首任CEO謝卓飛2010年8月履新後，2011年1月即向管理局以健康理由辭職。但不足兩個月後，謝卓飛旋即宣布轉任英國文化協會藝術總監一職，引來公眾揣測有「詐病」之嫌，更成為國際文化圈笑柄。

繼任的連納智來自澳洲，是國際知名的藝術行政人員，他於2011年7月來港出任西九文化管理局行政總裁，完成首份3年合約後，本身續任兩年，惟連納智當時提早請辭，較原定合約提早1年離任。

而據各大媒體取得的內部消息，栢志高今年7月曾告知西九董事局主席唐英年其意願，雙方已同意會等到明年8月合約完結後離任。但唐英年及後向栢志高轉達政府指示，指政府方面已決定，要求他提早離任。

始於董建華時代 倒於曾蔭權政府

西九文化區源於1998年董建華政府的《施政報告》，內容提到為振興旅遊業，協助香港發展成亞洲娛樂之都，計劃在西九龍填海區興建一個設備先進的新表演場地（西九龍文娛藝術區）。而政府會再研究有關興建其他大型設施的建議，包括興建體育館、水上活動中心、多媒體主題公園等，作為具有特色的遊覽勝地，以及舉辦各種文娛康體活動，區內亦會有地產項目。

2003年，兼任西九督導委員會主席的時任政務司司長曾蔭權，計劃以單一招標形式批出西九項目，興建巨型天幕、劇院、演藝場館及博物館等，被指「明益」單一發展商，天幕造價亦被指過高及不實用、維修成本高。

至2005年，曾蔭權上任特首，許仕仁上任政務司司長及接手西九計劃，一度檢討項目發展方法，將計劃中的地產及文化項目分開，政府將成立法定機構管理未來的文化項目。中標發展商須分出一半商住項目發展權、文化設施面積最少要有185,000平方米，而中標地產商須注資300億港元等。

「加辣」失敗推倒重來 涉及許仕仁案

不過項目「加辣」後，未有地產商承諾參與發展，許仕仁於2006年決定放棄天幕設計，整個計劃推倒重來，成立諮詢委員會重新諮詢，並由政府注資成立西九文化區管理局發展。

惟許仕仁於2014年捲入涉貪案，案情透露，他上任前曾收取新鴻基地產高層850萬元及1,118萬元款項等利益成為「耳目」，讓新地在西九文化區及馬灣項目得益。最終許被裁定藉公職作出失當行為及串謀向公職人員提供利益等5項控罪罪成，判囚7年半。

是非不斷 「好事變壞事」

西九文化區項目亦是非纏身，最經典一役莫過於2016年12月，時任政務司司長、西九管理局主席林鄭月娥，於未經諮詢下突然宣布將引入故宮文化博物館、未正式招標下直接委託著名工程師嚴迅奇作設計，被斥「好事變壞事」。其他負面新聞包括M+博物館總承建商新昌陷入財困、工程煞停；去年及今年經歷社會事件及疫情打擊後，竣工日一拖再拖；去年7月，綜合劇場的建築工地被揭發有大型地陷和水浸，有貨櫃傾側及有挖土機被水淹沒。

地產項目招標叫停 「巨無霸」跪低

疫情之下旅遊業停擺，亦直接打擊西九文化區內的地產項目招標。被稱為西九「巨無霸」、總樓面面積逾145萬方呎的ACE項目（Art Commerce Exhibitions，藝術、商業及展覽），原定今年底公布招標結果，但今年8月初，栢志高宣布暫停項目招標程序，坦承是基於市場及經濟前景不明朗。他指管理局經過深思熟慮，以及仔細評估市場狀況後，才作出有關決定，料再觀察一段時間才能再重新推出市場。

整個西九文化區自90年代末推展到今日，都深陷泥沼之中，可謂多災多難。不僅因政治爭議一度推倒重來，甚至捲入前政務司司長許仕仁的涉貪案；重推後，項目先後多次面對人事問題、負面新聞等，地產項目亦未見起色。連行政總裁一職也是「車輪轉」，不斷換人。總而言之，西九文化區就是諸事不順，說是如中「魔咒」也實不為過。