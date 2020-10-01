多個團體早上派口罩、燈籠禮品包　逾百市民聚集：排一小時才拿到

今天中秋節和國慶日，有多個團體在上環文化廣場設置街站，向市民派發口罩、月餅和紙燈籠。有市民說早上9時排隊輪候，現場有約一百人。相關團體也有超過四人聚集拍照。 有警員到場視察，表示不是他們負責關於限聚令的執法。

香港中西區婦女會的成員戴上國旗款式口罩。 （高仲明攝）

+ 10 + 10 + 10

今天是中秋節和國慶日，香港同胞慶祝國慶籌備委員會、香港中西區婦女會和香港福建社團聯會等團體在上環文化廣場設置三個街站，向市民派發口罩、月餅和紙燈籠。

排頭位的市民說早上9時到達，抱怨等候近一個小時才獲發禮品包，現場有約一百人。相關團體也有超過四人聚集拍照。9時許，有警員到場視察，但表示不是他們負責關於限聚令的執法。

9時許，有警員到場視察，但表示不是他們負責關於限聚令的執法。（陳家怡攝）

居民林女士前來領取禮物包，表示中秋願望是國泰民安，世界和平，希望疫症早日消失。清潔工人則望有工開。現時本港仍有新冠肺炎確診個案，曹女士指今晚只會和孫兒樓下玩燈籠，避免去人多聚集的地方。

中秋節和國慶日，有多個團體在上環文化廣場設置街站，向市民派發口罩、月餅和紙燈籠。（高仲明攝）

相關團體在堅尼地城也有街站，向市民派發口罩和紙燈籠，穿睡衣的黃小朋友表示居住附近，見有禮物派，下來湊熱鬧。

香港中西區各界協會有開篷巴士巡遊，本年獲授勳銀紫荊星章的全國政協委員蘇長榮亦有出席。