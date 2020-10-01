十一國慶｜林鄭祝酒致辭：特區官員對「所謂制裁」無畏無懼

今日(1日)為中華人民共和國成立七十一周年，行政長官林鄭月娥和政府高層官員將於上午八時在灣仔香港會議展覽中心外的金紫荊廣場，出席升旗儀式和國慶酒會。出於公共衞生風險，升旗儀式將不設立公眾觀禮區；國慶酒會則如常舉行。

【08:37】行政長官林鄭月娥帶領祝酒。

祝酒之後，林鄭到台下與嘉賓寒暄。主持呼籲嘉賓保持社交距離，戴口罩以防新冠肺炎，並叫他們離開時帶走國旗。

林鄭致辭：特區官員對「所謂制裁」無畏無懼



【08:28】行政長官林鄭月娥於國慶酒會上致辭。

林鄭月娥指出，香港經歷了去年逃例風波的社會動盪，以及今年香港國安法的落實和執行，指大家應看得好清楚，就是要繼續推動香港各項事業向前發展，就需解決本港經濟面對的挑戰，以及滿足市民對於民生和民主的訴求，並需要有安全和穩定社會環境，堅持「一國」原則、維護國家主權安全、準確把握「一國兩制」與岔《基本法》的關係。

她指出，過去三個月，擺在眼前的不爭事實，就是香港社會恢復平穩、國家安全在特區得到保障，市民可在依法享有基本的權和自由，故無論部分持雙重標準的外國政府對執行香港國安法的機關作出「多少無理嘅指控」，甚至對維護國家安全的特區官員「粗暴實施」進一步的「所謂制裁」，她與相關的同事將繼續無畏無懼，以堅定信心、依法履行維護國家安全的職責，她相信香港人只要誠心誠意擁護「一國兩制」方針、《基本法》，共同抓緊國家新發展格局下的機遇，理性溝通和求同存異，定必將香港和國家建設得更好。

疫情減退 市民可趁機共渡佳節

林鄭表示，隨著七月初在香港出現的第三波新冠肺炎疫情減退，市民可逐步恢復上班和上學，終可以趁這個假日，在嚴守社交距離的要求之下，與親友相聚和共渡佳節。林鄭指出，2020年為人類帶來前所未有的公共衛生危機，至今世界各地確診個案已超過33,000,000宗，死亡人數高達1,000,000萬人，全球疫情未有抑止的跡象，疫情在部分地區急劇轉向，對各行各業造成嚴重的打擊、失業率上升。

中國成功壓制疫情 重啟經濟發展

林鄭又說，反觀中國在全力壓制和檢控疫情之下，已重拾經濟發展動力，上半年的本地生產總值經歷了第一季6.8%的急速下滑後，已在第二季V型反彈至錄得3.2%增長，成為各大型經濟體的唯一亮點，再次證明全球經濟重點「由西轉東」。

林鄭表示，國家的抗疫成果得來不易，在電視新聞中看到中國為了壓制疫情蔓延，內地居民足不出戶、嚴守紀律，城市對外封閉，醫護人員廢寢忘餐。林鄭引述，國家主席習近平在9月8日於全國抗擊新冠肺炎疫情表彰大會上表示，這是一場以堅定果敢的勇氣和堅忍不拔的決心，與時間賽跑、與病魔較量的抗疫戰。

林鄭重申，在過去九個月，中央一直高度關注香港的疫情發展，積極回應特區政府提出的要求，包括個人防護物資供應生產、口罩機器出口、協助滯留內地及海外港人回港，同時為支援香港壓制第三波疫情及提升日後治療病者能力的三大項目，在中央全力協助下大規模的普及社區計劃，在上月中圓滿結束，並已建設臨時醫院及社區治療設施，形容香港再次體驗到自回歸以來，中央一直全力支持香港應對各種困難和挑戰，包括1997年亞洲金融危機對香港金融體系不穩定的嚴重威脅、2003年沙士疫情、以及2008年國際金融海嘯為香港帶來的影響，足見中央是香港面對風浪時的避風港，為注入強心針。

林鄭表示，在中央政府和相關部委的配合下，特區政府先後與內地簽署了超過90份合作協議，其中包括在2017年7月與國家發改委及粵澳政府簽署了粵港澳合作推進大灣區建設框架協議、2017年12月與國家發改委簽署關於支持香港全面參與一帶一路建設安排、2018年9月與國家科技部簽署內地與香港關於加強創新科技合作安排、2019年1月與最高人民法院簽署關於內地與香港特別行政區法院相互認可和執行民商事案件判決等。

中央是香港繁榮穩定的堅強後盾

林鄭說，上述事實已說明，無論香港面對順境、逆境或困難，中央始終是保持香港繁榮穩定的堅強後盾，若香港要在疫情下走出經濟困局，離不開繼續在中央支持下為香港經濟發展創造新的增長點，協助香港專業服務、企業，在國家推進國內、國際雙循環的發展格局下，聚焦內地市場商機和發揮香港連繫國際的獨特角色，她指政府將更積極參與國家第14個五年規劃綱要，加強香港國際金融中心及國際航空樞紐角色，並全力推進粵港澳大灣區建設，及深化香港與深圳共同建設國際科技創新中心的工作。

酒會以4人一枱型式擺設

【08:05】眾人轉到會展三樓大會堂，出席國慶酒會。疫情及社交距離措施下，酒會以4人一枱型式擺設。

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特首林鄭月娥及中聯辦主任駱惠寧等人出席升旗禮

【08:00】升旗儀式在灣仔金紫荊廣場舉行，出席嘉賓包括行政長官林鄭月娥及丈夫林兆波、前特首董建華、梁振英、曾蔭權，各司局長、行會成員、立法會主席和部分建制派議員、以及中聯辦主任駱惠寧、外交部駐港特派員公署特派員謝鋒、中央駐港國安公署署長鄭雁雄等。

疫情下，各人均戴上口罩，政府早前已宣布，考慮到公共衞生風險，升旗儀式不設公眾觀禮區。

【07:55】背景以「同發展，共繁榮」為題，未見有《港區國安法》的內容。

【07:50】特首林鄭月娥與丈夫林兆波進場，他們戴上銅芯抗疫口罩，林兆波一如以往身穿白襪。

社民連灣仔抗議

【07:10】社民連成員曾健成、梁國雄和社運人士古思堯等人，趁十一國慶升旗儀式，早上到灣仔抗議。他們沿途高叫口號，並於會展外點燃請願信，之後被警員撲熄。

儀式中，警察樂隊將會奏樂，並由歌唱家陳晨和鄺勵齡領唱國歌；特區政府紀律部隊會在空中和海上敬禮。惟考慮到近日的公共衞生風險，當日的升旗儀式不會設立公眾觀禮區。

升旗儀式結束後，特區政府將在會展三樓大會堂舉行國慶酒會，行政長官將為酒會主禮。

此前，康文署已表至基於公眾安全考慮，繼去年因反修例示威衝突取消後，連續第二年，取消10月1日的國慶煙花匯演。這亦是自1997年回歸至今，第四次取消國慶煙花匯演。