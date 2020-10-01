【十一國慶】升旗禮前社民連遊行示威促抗惡法　逾百警力戒備

國慶升旗儀式及國慶酒會今早（1日）在灣仔金紫荊廣場和灣仔會展舉行，社民連4名成員一如既往於早上7時許，高舉「 沒有國慶、祇有國殤」等抗議標語，由灣仔遊行至國慶活動場地外示威，眾人於出發前遭警方逐一搜身及記低個人資料，沿途有逾百警力戒備，社民連成員抵達金紫荊廣場封鎖線，燒毁請願信後和平散去。 社民連副主席梁國雄表示，未有普選前，難言有國慶，又批評國安法剝奪人權，並要求釋放政治犯，及關注被關押在鹽田看守所的12名港人。

限聚令下，社民連只有4位成員參與遊行。（張浩維攝）

社民連主席黃浩銘、副主席梁國雄、成員古思堯、曾健成，早上7時在灣仔家計會旁空地集合，手持寫有「 沒有國慶、祇有國殤」、「追究六四鎮壓、結束一黨專政」、「釋放所有政治犯」，以及「人月兩團圓、十二子回家」的橫額，以及「人民英雄 永垂不朽」、「屠夫政權 遺臭萬年」輓牌道具抗議，但未有抬棺材。眾人出發前遭警方搜查隨身物品及記錄個人資料。他們沿途高叫「五大訴求、 缺一不可」、「人民未當家、只有國殤」、「廢除國安惡法」等口號 。

社民連成員由灣仔遊行至國慶活動場地外示威，逾百警力戒備。（張浩維攝）

遊行隊伍於早上7時45分到達遊行至金紫荊廣場封鎖線外，隨即為六四死難者進行3分鐘默哀儀式，「長毛」梁國雄隨即宣讀社民連聲明 ，並就地燒毀請願信，警方隨後撲熄。社民連成員默哀期間，有女子途經時高呼「死漢奸」。

現場多架警車及逾50名警員戒備，軒尼詩道一帶有逾百警力，多名途人被截查，警方迅速拉起橙帶，架設防線。

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梁國雄於遊行後表示，一日未有普選，亦無所謂的「國慶」，必須結束一黨專政，還政於民。他續說，過去1年多至今，已有約1萬人被捕，被關押在鹽田看守所的12名港人未得應有援助，他又批評國安法剝奪人權，強調「五大訴求、一不可」。