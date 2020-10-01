新冠肺炎｜26歲滯港泰女確診　列本地源頭不明個案　曾住數家酒店

本港新冠肺炎疫情未平，衞生防護中心公布今日（10月1日）新增10宗確診個案，感染源頭不明的本地個案佔一宗。該宗本地個案患者是一名26歲女子，是來自泰國的旅客，3月起滯留香港，由8月至病發前住在尖沙咀利園賓館，後來轉到觀塘帝盛酒店及觀塘悅品海景酒店。 衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君在記者會上指，該名旅客曾於潛伏期內到尖沙咀海港城等購物和進食，但因言語不通，未能知道其行蹤詳情。

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衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君稱，今日新增一宗源頭不明的本地個案。患者是一名26歲女泰國旅客（第5098宗個案），於3月16日與兩名朋友來港，其後一直滯留香港。她曾入住數間酒店，由8月至病發前住在尖沙咀利園賓館，她的朋友在9月中下旬已離開香港，她在9月27日轉至觀塘帝盛酒店居住，再於9月28日轉至觀塘悅品海景酒店。

她在潛伏期內曾與朋友到尖沙咀海港城等購物和進食，有一朋友被列為密切接觸者。她由9月26日開始頭痛，原本想取樣本報告後回泰國，惟於28日求診後，樣本結果呈陽性。張竹君指，由於與患者言語不通，故未能取得太多行蹤詳情。由於中心未找到此個案的感染源頭，代表街上可能仍有隱形患者。

至於日前有一名71歲女子者染疫的元朗護老院，61名同住長者的檢測結果均為陰性，員工正陸續接受檢測。

患者曾於潛伏期內到尖沙咀海港城等購物和進食。（資料圖片／歐陽德浩攝）

本港今日新增九宗輸入個案，五人由英國抵港，當中三人（第5089、5090及5091宗個案）曾乘坐國泰航空CX216航班；兩人（第5092及第5093宗個案）經土耳其返港，曾乘坐土耳其航空TK070航班。另外，兩名外傭（第5094及5096宗個案）從菲律賓返港。一名25歲女子（第5095宗個案）從法國抵港，過去兩次檢測結果陰性，她與一名友人同在上環普慶閣接受檢疫，期間沒有外出，至昨日到私家診所發現樣本呈陽性，CT值高。而一名37歲男子（第5097宗個案）曾乘坐阿聯酋航空EK384航班從杜拜返港。