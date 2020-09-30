新冠肺炎｜院舍爆疫礙中秋探訪　資助院舍酌情院友家屬團聚半小時

本地新型冠狀病毒肺炎疫情有緩和趨勢，惟今日（30日）新增的源頭未明個案曾入住院舍，令原本有200至300間私營院舍欲容許家屬有限度探訪，因應最新情況急暫停探訪服務。 有提供資助宿位的院舍則表示，恩恤探訪的安排將持續，院舍會要求探訪人士遵從嚴格防疫措施，須預約及健康申報，探訪期間亦不得與院友有身體接觸，期望措施盡量萬無一失，可讓家人相聚。 食物及衞生局稱，院舍的探訪安排並非法例要求，相信院舍的決定是經深思熟慮。而社會福利署則再提醒，院舍除體恤原因及公務之外不得探訪，政府現時亦無計劃放寬探訪安排。

衞生防護中心今公布一宗源頭未明本地個案，元朗護老院一名71歲女院友確診新型肺炎，患者入住該院舍6日後因其他疾病需入院，檢測發現對新冠病毒呈陽性。

香港安老服務協會委員李輝稱，據她所知，原有200至300間私營院舍有意推出中秋節恩恤探訪，但全部均已煞停有關安排，部份改為視像形式進行。李輝早前透露，各院舍原本欲以「定人、定時、定點」的方式，要求每次僅兩名探訪者到訪，在指定探訪的空間與院友見面，惟因最新出現院舍個案而暫停。

資助院舍趁疫情平穩 配合嚴格防疫安排恩恤探訪

明愛轄下有9間院舍，主力提供資助宿位，亦有部份屬非資助宿位。明愛安老服務總主任余美玉透露，明愛的安老院舍自第三波疫情穩定後開放恩恤探訪，酌情處理，並非因應中秋節才實施，而因應元朗有院舍最新有長者確診新型肺炎，明愛轄下一間同區的院舍已即時停止恩恤探訪安排。

她提到，明愛的院舍對於探訪的防疫措施做得嚴格，採預約制度，探訪者須近日無外遊紀錄、並非住在疫廈、無病徵的人士，每次只可有一位家人探訪，較大的院舍如可容納200院友的院舍，每日可安排6位家屬探訪，一些較小的院舍則每日可安排3、4位家屬到訪。

探訪者到院後需作健康申報，做足量體溫、消毒全身衣物、戴口罩等防疫措施，在指定的地方與院友見面，若該院舍有室外的花園，將安排於花園見面。雙方見面時需保持社交距離，不能有身體接觸，中間亦有膠板分隔，每次見面限時約半小時。

新入住院舍院友首14日需隔離

至於新入院的院友，余美玉稱，院舍會為其做新冠病毒檢測，即使是檢測陰性，入住院舍首14日亦需隔離，以避免有隱形患者仍在潛伏期未發病。余美玉表示，近日疫情平穩，院舍需平衡防疫及院友的需要，很難「一刀切」不准探訪，遇有需體恤的院友，會將防疫措施做得更小心，務求做到萬無一失。

徐德義稱，院舍的探訪屬行政安排，相信負責人決定放寬探訪是經深思熟慮。（余俊亮攝）

食衞局：放寬屬院舍決定 社署：除體恤及公務不准探訪

食物及衞生局副局長徐德義在疫情記者會稱，院舍的探訪措施是為了減低探訪者將病毒帶入院舍的風險，並非法例要求，是各院舍的行政安排。徐提到，早前第二波疫情完結時，公立醫院、院舍等均有恢復探訪，但到疫情再遇高峰時暫停，現時疫情有所回落，他相信有院舍負責人認為，配合嚴謹的措施可稍為放寬探訪，是經深思熟慮後的決定。當局亦期望疫情受控，令探訪安排可以回復。

社會福利署發言人稱，為保障院舍住客的健康及減低感染的風險，社署已於7月8日向安老院發信，提醒院舍除體恤原因及公務之外，一律不得探訪。發言人又指，政府現階段沒有計劃放寬院舍探訪安排。

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