確診大廈食肆｜中招泰女曾到九龍城侯王道　同址曾有另2患者到訪

衞生防護中心公布今日（10月1日）新增10宗確診個案，當中感染源頭不明的本地個案佔一宗，為一名26歲滯留香港的泰國旅客。根據當局今晚公布曾有確診者到訪的大廈名單，該名女子曾到訪尖沙咀福僑大廈利園賓館、觀塘帝盛酒店及悦品觀塘海景酒店。 另外，該名26歲患者於9月28日，亦曾到訪九龍城侯王道39-43號，該處過往曾有兩名確診患者到訪，分別為一名45歲女患者（編號4938）及一名45歲男患者（編號4965）。

↓↓近14日確診患者住所及報稱曾到的場所↓↓

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君稱，該名26歲女泰國旅客（編號5098），於今年3月16日與兩名朋友來港，其後一直滯留香港。她由8月至病發前，住在尖沙咀利園賓館，並於9月27日轉至觀塘帝盛酒店、再於9月28日轉至觀塘悅品海景酒店。

該名26歲女患者在潛伏期內，曾與朋友到尖沙咀海港城等購物和進食，有一名朋友被列為密切接觸者。女患者由9月26日開始頭痛，原本想取樣本報告後回泰國，惟於9月28日求診後，樣本結果呈陽性。根據當局今晚公布曾有確診者到訪的大廈名單，她於9月28日曾到訪九龍城侯王道39-43號，該處地下有一間名為「劍橋專科醫療中心（九龍城）」的私家診所，資料顯示該診所有普通科駐診醫生服務。而該幢大廈上層為基督教播道會恩泉堂。

大廈名單顯示，45歲女患者（編號4938）及一名45歲男患者（編號4965）於9月11日亦曾到訪九龍城侯王道39-43號，目前兩人均已出院。

▼10月2日起重開處所及放寬措施▼